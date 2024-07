Rod Stewart (79) genießt sein Leben im Alter bewusster!

Rod Stewart (79) genießt seine goldenen Jahre in vollen Zügen. Der Rockmusiker ist sich bewusst, dass seine "Tage gezählt" sind, doch Angst vor dem Tod hat er nicht. "Wir müssen alle irgendwann gehen, also sitzen wir alle im selben Boot", erzählte Rod gegenüber US Sun. "Ich werde die letzten Jahre so sehr genießen, wie ich kann. Ich sage ein paar – wahrscheinlich noch 15. Dass schaffe ich locker, Kumpel, locker", fügt der Sänger hinzu.

Obwohl der "Forever Young"-Interpret verspricht, seinen Rock’n’Roll-Lifestyle weiterzuführen, gesteht er, dass er nicht mehr so wild wie in den 70er- und 80er-Jahren leben kann. "Ich bin nicht mehr wie damals und kann nicht die ganze Nacht wach bleiben, trinken und durchdrehen und trotzdem am nächsten Tag singen", erklärt der britische Rockstar. Um seine Stimme zu schonen, müsse er nun mehr auf sich achten. "Wasser spielt eine große Rolle dabei. Aber denkst du, ich habe nur Wasser auf meiner Liste? Du redest hier mit Rod Stewart, Kumpel. Nach jeder Show geht es bei uns richtig rund", witzelt er und ergänzt, dass er zusammen mit seiner Band, bestehend aus 13 Musikern, immer ein großes Fest feiert.

Nachdem Rod sowohl Prostata- als auch Schilddrüsenkrebs überlebt hat, ist ihm seine Gesundheit wichtiger denn je. "Man sollte sich besonders im Alter um seine Gesundheit kümmern. Ich bin ein bisschen ein Hypochonder. Männer sollten die großartigen Möglichkeiten der medizinischen Wissenschaft nutzen", betont er gegenüber dem Magazin. Trotz seines Alters braucht er jedoch keine Medikamente, um seine Shows zu bewältigen. "Ich nehme keine Pillen. Gar nichts. Du musst bedenken, ich mache das schon mein ganzes Leben lang", stellt Rod klar. Nur manchmal greife er zu einem Entzündungshemmer, wenn ihm sein Knie Probleme bereitet, aber das sei selten.

