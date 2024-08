Liebe bestätigt? Ihm kommt Naomi Campbell auf Ibiza ganz nah

Die Laufstegkönigin Naomi Campbell (54) lässt es sich aktuell bei einer sonnigen Auszeit auf den Balearen so richtig gut gehen. Neue Aufnahmen aus ihrem Urlaub auf Ibiza zeigen jedoch, dass sie nicht alleine die Zeit auf der Trauminsel genießt. Am Donnerstag verbrachte sie eine überraschend intensive Zeit mit dem saudischen Filmproduzenten Mohammed Al Turki (38). Auf verschiedenen brandaktuellen Fotos, welche unter anderem Daily Mail vorliegen, ist deutlich zu sehen, dass die beiden sich verdächtig nahekamen. Das weltberühmte Model schien gut gelaunt zu sein, während sie mit dem vermeintlich neuen Mann an ihrer Seite fröhlich plauderte und nach seiner Hand griff.

Mohammed und Naomi sind bereits seit vielen Jahren miteinander befreundet und kennen sich in- und auswendig. Auf Events sah man sie wiederholt Seite an Seite. Dieses Jahr im Februar erschienen die Turteltauben beispielsweise bei den BAFTA Awards gemeinsam und wirkten schon dort auffällig vertraut. Die innigen Sichtungen von ihnen häufen sich schon seit Monaten, weshalb sie die Gerüchteküche mächtig zum Brodeln brachten. Der romantische Sommerurlaub scheint die Vermutungen nun zu verstärken. So verbrachte das mutmaßliche Pärchen den Schnappschüssen nach unter anderem eine schöne Zeit bei einer idyllischen Bootstour.

Das Supermodel ist generell privat sehr zufrieden. So bekam mithilfe einer Leihmutterschaft im Jahr 2021 eine Tochter und zwei Jahre später einen Sohn. Wie glücklich sie ihr neues Leben als Mama macht, betonte sie in der Vergangenheit mehrfach. In einem Interview mit The Times kam die Britin aus dem Schwärmen über ihren Nachwuchs gar nicht mehr heraus: "Meine Babys sind alles für mich – sie haben für mich zu 110 Prozent Priorität. Ich bin eine glückliche alleinerziehende Mutter und Single-Mum."

Getty Images Hassan Pierre, Edward Enninful, Naomi Campbell und Mohammed Al Turki

Instagram / naomi Naomi Campbell mit ihren Kindern

