"Alles für mich": Naomi Campbell schwärmt von ihren Kids

Naomi Campbell (54) wurde erst mit 51 Jahren zum ersten Mal Mutter. Zwei Jahre später kam ihr kleiner Sohn dazu – beide Kinder ließ sie von einer Leihmutter austragen. In einem Interview mit The Times schwärmt die Schauspielerin über ihr Mutterglück: "Meine Babys sind alles für mich – sie haben für mich zu 110 Prozent Priorität. Ich bin eine glückliche, alleinerziehende Mutter und Single-Mum." Jeder Tag mit ihren Kindern sei eine Überraschung für Naomi, wie sie Today verrät: "Ich liebe es. Es macht viel Spaß. Jeder Tag ist eine Überraschung. Man weiß nicht, was passieren wird, was meine Tochter sagen wird."

Für die 54-Jährige sind ihre beiden Kinder, deren Namen sie streng geheim hält, ihr Leben. Zur Geburt ihres Sohnes schrieb das Model auf Instagram: "Mein kleiner Schatz, du musst wissen, dass du von dem Moment an, als du uns mit deiner Anwesenheit beehrt hast, von Liebe umgeben bist. Ein wahres Geschenk von Gott! Es ist nie zu spät, Mutter zu werden." Und auch den anderen Frauen macht Naomi Mut zum Mutterwerden, wie sie im Interview fortführt: "Ich verstehe, dass es wirtschaftlich derzeit sehr schwierig ist. Aber meine Mutter hatte auch nichts und hat es hinbekommen. Es ist es wert. Es ist so wundervoll."

Die Privatsphäre der zwei kleinen Kinder schützt Naomi sehr. Gemeinsame Bilder postet die Beauty sehr selten. Und auch über den Vater der beiden Kinder hat sie sich nie geäußert. Doch ihre Liebe über das Mama-Dasein zeigt sie der Öffentlichkeit umso mehr – in mehreren Interviews schwärmte sie bereits über ihre beiden Kids.

Anzeige Anzeige

Getty Images Naomi Campbell, Paris Fashion Week, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / naomi Naomi Campbell mit ihren Kindern

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr die süßen Worte von Naomi über ihre Kids? So toll, sie sind zum Dahinschmelzen! Na ja, ich finde das alles ein bisschen übertrieben. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de