Lindsay Lohan gewährt seltenen Einblick in ihr Muttersein

Lindsay Lohan (38) gewährt einen seltenen Einblick in ihre neue Rolle als Mutter, seit sie die Geburt ihres Sohnes Luai erleben durfte. Die Schauspielerin verrät gegenüber People, dass sie gern einmal für einen Tag mit ihrem 13 Monate alten Sohn die Plätze tauschen würde. "Er ist so unberührt und glücklich. Ich würde gerne das Leben durch seine Augen sehen, jeden Tag." Den kleinen Luai bezeichnet sie als "wunderschönes Bündel der Freude" und schwärmt, dass sie es nicht besser beschreiben könnte.

Im selben Interview kommt auch Lindsays "Freaky Friday"-Kollegin Jamie Lee Curtis (65) zu Wort. Die beiden Darstellerinnen, die ihre Rollen als Mutter und Tochter in dem zweiten Teil des Kultfilms nun wieder aufleben lassen, haben eine enge Beziehung entwickelt. Jamie Lee erzählt, wie die beiden sich seit dem ersten Film "so viel näher" gekommen sind und ihre Freundschaft insbesondere während der Arbeit an der Fortsetzung vertieft wurde. Jamie Lee erinnert sich daran, wie sie Lindsay, die damals etwa 16 Jahre alt war, unterstützen wollte und ihr klarmachte, dass sie "in einer sehr realen Art und Weise" füreinander da seien und nicht nur in der Welt des Films.

Im Juli vergangenen Jahres durfte Lindsay ihren ersten Nachwuchs auf der Welt begrüßen. Gemeinsam mit ihrem Mann Bader Shammas bekam sie den kleinen Luai. Als ihr Sohnemann dann vor wenigen Wochen seinen ersten Geburtstag feierte, widmete die 38-Jährige ihm liebevolle Worte auf Instagram: "Du bist eins! Ich liebe dich über alles auf dieser Welt. Mein Sohn, mein Baby, mein Herz, mein Alles. Ich liebe dich für immer, für immer und ewig und darüber hinaus!"

Jamie Lee Curtis und Lindsay Lohan bei der D23, 2024

Lindsay Lohan und Bader Shammas im März 2024

