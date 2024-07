Süß: Lindsay Lohan feiert den ersten Geburtstag ihres Sohnes

Lindsay Lohan (38) hat allen Grund zum Feiern! Am vergangenen Mittwoch wurde ihr Sohn Luai ein Jahr alt. Ihm zu Ehren veranstalteten die Schauspielerin und ihr Ehemann Bader Shammas eine Party mit dem Thema Rennwagen. Auf Instagram teilt Lindsay nun ein Foto von der Torte und den Keksen, die dem Motto vom Design her angepasst waren. Unter dem Post findet die US-Amerikanerin einige emotionale Worte für ihren Spross: "Alles Gute zum Geburtstag an meinen Luai. Du bist eins! Ich liebe dich über alles auf dieser Welt. Mein Sohn, mein Baby, mein Herz, mein Alles. Ich liebe dich für immer, für immer und ewig und darüber hinaus!"

In ihrer Rolle als Mutter geht Lindsay komplett auf. Erst vor wenigen Wochen schwärmte sie in der US-Show "Good Morning America" von ihrem Familienleben. "Ich bin so dankbar für jeden Moment, einfach jede Sekunde. Jeden Morgen, wenn ich aufwache und zu meinem Sohn renne, ihn anschaue und er mir in die Augen schaut, werde ich emotional. Das ist einfach das Schönste. Ich bin einfach jeden Tag so dankbar", erklärte sie und fügte hinzu: "Wir bewegen uns immer so schnell, und ich glaube, das ist das Einzige, was ich mit der Zeit gelernt habe: mir Zeit für mich selbst zu nehmen und wirklich jeden Moment zu genießen."

Doch trotz der Freude über ihren Sohn brachte die Mutterschaft auch einige Herausforderungen mit sich. In einem Interview mit E! News erklärte die Mean Girls-Darstellerin, dass sie vor allem in den ersten Monaten Probleme damit hatte, sich selbst nicht zu vernachlässigen. "Anfangs wollte ich keinen Moment verpassen. Selbst wenn das Baby schläft, wird man schnell zum kleinen Stalker. Aber wenn man erst einmal ein gutes System gefunden hat, versteht man, dass es in Ordnung ist, sich Zeit zu nehmen", erinnerte sich Lindsay zurück.

Instagram / lindsaylohan Der Geburtstagskuchen von Lindsay Lohans Sohn Luai, 2024

Getty Images Lindsay Lohan, Schauspielerin

