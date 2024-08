Nackter Rücken: Annemarie Carpendale erntet heftige Kritik

Annemarie Carpendale (46) genießt zurzeit ihren Urlaub in New York. Von ihrem Hotelzimmer aus hat die TV-Moderatorin eine wunderschöne Sicht über die ganze Stadt. Das zeigt nun ihr neues Video auf Instagram. Doch ihre Follower interessieren sich nicht für die tolle Aussicht. Vielmehr zieht Annemarie die Aufmerksamkeit der User auf sich. Denn in dem Clip steht die Fernsehpersönlichkeit nackt vor dem Fenster und zeigt ihren unbedeckten Rücken. Das freizügige Video kommt bei ihren Fans alles andere als gut an. "Sie hat immer weniger an. Was soll das?", kritisiert nicht nur ein Nutzer.

Doch damit nicht genug. Ein User geht sogar noch weiter: Er möchte der Ex von Oliver Pocher (46) sogar entfolgen. "Als Mutter und TV-Moderatorin sollte man solche kindischen Aktionen sein lassen. Somit verliert sie an Stil und Sympathie. Und deswegen entfolge ich", übt der Follower heftige Kritik. Einige Fans sehen das jedoch komplett anders. Sie finden es toll, dass sich Annemarie so selbstbewusst im Internet zeigt. "Sie ist eine wunderschöne Frau. Warum ist es für so viele Menschen nicht okay, sich wohlzufühlen, sich schön und sexy zu fühlen und das auch zu zelebrieren?!", argumentiert nicht nur ein Nutzer.

Trotz viel Gegenwind scheint die "Taff"-Moderatorin ihren Trip in New York in vollen Zügen zu genießen. Zusammen mit ihrem Ehemann Wayne Carpendale (47) und dem gemeinsamen Sohn Mads hat sie sichtlich viel Spaß. Das zeigen zahlreiche Fotos auf Social Media. Ob vor der Brooklyn Bridge oder im luxuriösen Stadtteil Soho – die Familie scheint sich in der Metropole mächtig zu amüsieren.

Instagram / annie_carpendale Annemarie Carpendale, TV-Moderatorin

Instagram / annie_carpendale Annemarie Carpendale und Wayne Carpendale im August 2024

