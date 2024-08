Nur im String-Bikini: So sexy verbringt Heidi Klum Urlaub

Die Germany's Next Topmodel-Berühmtheit Heidi Klum (51) und ihr Ehemann Tom Kaulitz (34) genießen aktuell entspannte Tage am Strand. Die Fans lassen sie mit regelmäßigen Einblicken auf Social Media an ihrem Traumurlaub teilhaben. So veröffentlichte die Modelmama am Freitag erneut einige malerische Einblicke in ihren paradiesischen Aufenthalt - und präsentierte dabei freien Blick auf ihren fast nackten Körper! In dem geposteten Instagram-Video erkennt man sie von hinten im türkisblauen Wasser. Dabei wird ersichtlich, dass sie auf ihr Bikinioberteil gänzlich verzichtete und ihren Popo lediglich mit einem superknappen String-Bikini verdeckte!

Zu Beginn des freizügigen Clips befand sich die 51-Jährige noch in den ruhigen Wellen. Durch diese begleitete sie offensichtlich ihr Gatte und spielte den Kameramann. Nach einem eher langsamen Walk im Wasser näherte sie sich dem Strand. Nach kurzer Zeit eilte die Fernsehpersönlichkeit zunehmend euphorisch ans Land und tanzte ausgelassen. Zum Ende der Aufnahme drehte sich die Badenixe um und lachte in die Kamera, während sie ihre blanken Brüste schnell mit den Händen verdeckte. Unter dem Beitrag betitelte sie die Momentaufnahme mit "Frei" und an ihren Liebsten gerichtet, schwärmte sie: "Nur du und ich."

Seit 2018 sind die Turteltauben offiziell ein Paar und 2019 folgte schon die Hochzeit im privaten Rahmen. Vor Kurzem zelebrierten sie ihren fünften Hochzeitstag, welchen sie bereits in dem paradiesischen Ambiente verbrachten. Auf ihrem Instagram-Kanal teilte die Blondine verschiedene Schnappschüsse von sich und dem Musiker am Strand von Capri. Unter den Aufnahmen widmete sie ihrem Tom eine süße Liebeserklärung: "Ich könnte mir keinen besseren wünschen. Ich liebe dich, Tom."

Instagram / heidiklum Collage: Heidi Klum, August 2024

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum im August 2023 auf Capri

