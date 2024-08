So lenkt sich Ben Affleck von seinem Ehedrama mit J.Lo ab

Die vergangenen Wochen waren für Ben Affleck (51) nicht leicht. Seit einiger Zeit kursieren Krisengerüchte um den Schauspieler und seine Ehefrau Jennifer Lopez (55). Doch nun sollen die Scheidungspapiere schon verfasst sein – und Ben scheint endlich bereit zu sein, mit dem Thema abzuschließen. "Es war nicht der einfachste Sommer für ihn. Er versucht einfach, sich zu konzentrieren und jeden Tag so gut wie möglich zu machen", berichtet ein Insider laut People. Um sich abzulenken, scheint der "The Accountant"-Darsteller die perfekte Strategie gefunden zu haben: "Er blüht auf, wenn er beschäftigt ist, und er arbeitet nonstop."

Und auch Jennifer scheint einen Weg gefunden zu haben, um inmitten des Dramas etwas Ruhe zu finden. Die Sängerin konzentriert sich auf ihre Kids und genießt Stunden im Kreis der Familie. So wurde sie kürzlich erst in einem Restaurant in Los Angeles beim gemeinsamen Mittagessen mit Emme (16) gesichtet. Und auch für Bens Sprösslinge ist die "Let's Get Loud"-Interpretin weiterhin da – mit Violet (18) zeigte sie sich kürzlich bei einem sommerlichen Ausflug.

Ben und Jennifer sollen mehrfach versucht haben, ihre Beziehung zu retten – jedoch ohne Erfolg. Daher scheint die Scheidung jetzt ein notwendiger Schritt zu sein. "Sie haben die Scheidungspapiere vor einem Monat fertiggestellt, warten aber auf den richtigen Zeitpunkt, um sie einzureichen", erklärte ein Insider laut Daily Mail und führte weiter aus: "Zu diesem Zeitpunkt werden sie eine gemeinsame Erklärung veröffentlichen, in der sie sagen, dass sie sich sehr lieben und wie sie gekämpft haben, damit es funktioniert, aber es nicht geschafft haben."

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass die Arbeit eine gute Ablenkung für Ben ist? Ja, er muss einfach auf andere Gedanken kommen! Nee, er sollte nicht vor seinen Gefühlen weglaufen... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de