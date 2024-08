Während Ehekrise: Jennifer Lopez genießt Essen mit Tochter

Jennifer Lopez (55) und Ben Affleck (51) sollen kurz vor der Scheidung stehen. Bei einem Mittagessen mit ihrer Tochter Emme (16) lässt sich die Sängerin davon jedoch nichts anmerken. Auf den Fotos, die Page Six vorliegen, verlassen sie und ihr Spross ein Restaurant in Beverly Hills, Kalifornien. Dabei setzt Jennifer, die in ihrem lässigen Outfit, bestehend aus einem grauen T-Shirt und einer weiten Hose, eine tolle Figur macht, ein leichtes Lächeln auf. Auch ihren Ehering trägt die "Let's Get Loud"-Interpretin am Ringfinger.

Innerlich soll es in der Musikerin jedoch ganz anders aussehen. "Sie ist gedemütigt, weil sie eine große Sache daraus gemacht hat, dass er die Liebe ihres Lebens ist", erklärte ein Insider gegenüber dem Magazin. Für ihre Kinder wollen sich Jennifer und Ben jedoch zusammenreißen. Wie eine weitere Quelle in einem Interview mit Entertainment Tonight ausplauderte, wollen sich die Eheleute mehr denn je um ihren Nachwuchs kümmern. "Jennifer und Ben haben versucht, sich auf ihre Liebsten zu konzentrieren, während sie Zeit getrennt voneinander verbringen. [...] Sie versuchen, für ihre Kinder positiv eingestellt zu wirken", verriet der Informant.

Während Jennifer Mutter der Zwillinge Emme und Max (16) ist, hat Ben drei Kinder namens Violet (18), Fin (15) und Samuel (12). Gemeinsamen Nachwuchs hat das Ehepaar nicht. In einem Interview mit Vogue sprach Jennifer offen über ihr Leben als Patchworkfamilie. "Ich hoffe, dass sich unsere Familie so entwickelt, dass seine Kinder in mir eine neue Verbündete und meine Kinder in ihm einen neuen Verbündeten sehen", wünschte sie sich damals noch.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Ehepaar

P&P / MEGA Jennifer Lopez und ihre Kinder mit Ben Affleck, September 2021

