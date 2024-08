So skurril ist der Verlobte von Märtha Louise von Norwegen

In knapp drei Wochen ist es so weit: Prinzessin Märtha Louise (52) und ihr Verlobter Durek Verrett (49) wollen sich das Jawort geben. Viele Leute freuen sich über die anstehende Hochzeit, doch es gibt auch welche, die es kritisch sehen, denn er sorgte schon für einige Skandale. In der Öffentlichkeit behauptete der polarisierende Schamane unter anderem schon, er sei halb Mensch und halb Reptil, wie Bunte berichtet. Der Journalist Morten Marius Larsen geht sogar so weit, dass er den angehenden Ehemann "gefährlich" nennt. Er behaupte, dass Durek in seinem Buch "Spirit Hacking" keine Beweise liefere und dass seine Ideen "die Realität mehr weg erklären, als dass es den Menschen hilft, in ihr zu leben."

Zu den Anschuldigungen des Journalisten hat sich Durek nur knapp geäußert. In einem Statement, das der norwegischen Zeitung Nettavisen vorliegt, verteidigt er sein Handeln. "Jeder, der diese Dinge nicht weiß, würde alles sagen, was er sagt. Er mag nicht verstehen, was ich meine, aber viele Menschen verstehen es", beruft er sich auf seine eigene Community. Morten habe sich wohl "nicht ernsthaft mit mir auseinandergesetzt und nicht ehrlich versucht, mich kennenzulernen", behauptet er weiter.

Auch Märtha Louise sorgte in der Vergangenheit immer wieder für Schlagzeilen. Sie hatte bereits angekündigt, ihrer Heimat den Rücken kehren zu wollen, um mit ihrem Verlobten in die USA auszuwandern. Im November 2022 dann der Knall: Märtha Louise legt all ihre royalen Pflichten ab! Die 52-Jährige wird in Zukunft keine weiteren offiziellen Aufgaben des Palasts mehr wahrnehmen – trotzdem behielt sie ihren Titel als Prinzessin.

Instagram / iam_marthalouise Durek Verrett und seine Verlobte Märtha Louise

Instagram / iam_marthalouise Märtha Louise und Durek Verrett

