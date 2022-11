Prinzessin Märtha Louise legt ihre royalen Pflichten nieder!

Prinzessin Märtha Louise (51) tanzte in Sachen königlichen Regeln schon in der Vergangenheit das eine oder andere Mal aus der Reihe! Beispielsweise hat sich die norwegische Adlige im Juni mit dem Schamanen Durek Verrett verlobt. Außerdem hat sie bereits angekündigt, ihrer Heimat den Rücken kehren zu wollen, um in die USA auszuwandern. Jetzt geht sie sogar noch einen Schritt weiter: Märtha legt ihre royalen Pflichten nieder!

Laut einem Bericht von Spiegel habe das norwegische Königshaus Märthas Rücktritt jetzt offiziell bekannt gegeben: Die 51-Jährige werde künftig keine weiteren offiziellen Aufgaben des Palasts mehr wahrnehmen. Diese Entscheidung sei gemeinsam mit ihrem Vater König Harald V. und ihren engsten Familienmitgliedern getroffen worden. Ihren royalen Titel dürfe sie jedoch behalten.

Märtha ist nicht das einzige Mitglied einer Königsfamilie, das seine Pflichten niedergelegt hat! Auch Prinz Harry (38) und seine Frau Herzogin Meghan (41) aus dem britischen Königshaus haben Anfang 2020 für ordentlich Trubel gesorgt, als sie ihren Rücktritt verkündet haben. Daraufhin ist das Paar ebenfalls in die USA gezogen, um einen Neustart zu wagen.

Getty Images Durek Verrett und Märtha Louise von Norwegen in Marbella, August 2019

Getty Images Prinzessin Märtha Louise und Durek Verrett, Mai 2019

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Düsseldorf im September 2022

