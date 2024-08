6.000 Kalorien: So wurde Hugh Jackman wieder zu Wolverine

Für "Deadpool & Wolverine" schlüpfte Hugh Jackman (55) wieder in seine Paraderolle Wolverine. Dafür musste der Schauspieler allerdings wieder ordentlich an Körpermasse aufbauen – deshalb aß der Filmstar täglich 6.000 Kalorien! Das kann Moderator Jimmy Fallon (49) in seiner Show "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" gar nicht fassen: "Hast du etwa gekochte Steine gegessen, oder was?" Hugh springt auf seinen kleinen Scherz mit auf und antwortet: "Ja, manchmal habe ich die Steine auch frittiert." Daraufhin erklärt der "Greatest Showman"-Star aber, dass es auch eine Rolle spiele, woraus die 6.000 Kalorien bestehen: "Es sind nicht die Kalorien, die man möchte. Zum Beispiel hat die Hälfte einer Pizza bereits 6.000 Kalorien. Aber nein, ich habe Hähnchen und Tilapia und Bohnen gegessen."

Aufgrund der Streiks in Hollywood habe Hugh seine Diät länger durchziehen müssen als geplant. "Da gibt es diese eine spezielle Szene, in der es mir wichtig war, wie ich aussehe. Shawn Levy (56) hat mich dann gefragt, wann ich diese Szene machen möchte, woraufhin ich sagte: 'Lass sie uns einfach am Ende machen." Und dann kam der Streik und ich habe mich gefragt: 'Oh, warum habe ich das gesagt?'", erinnert sich der 55-Jährige.

Hugh ist nicht der Einzige, für den der Dreh des neuen Superhelden-Films zur Herausforderung wurde. Henry Cavill (41) hat einen kurzen Auftritt in "Deadpool & Wolverine" als alternativer Wolverine, der eine Zigarre im Mund hat. Dazu berichtete Regisseur Shawn Levy im "Happy Sad Confused"-Podcast: "Er hat die angezündete Zigarre für die gesamte Zeit des Drehtages in seinem Mund gelassen. Ich erinnere mich, wie ich am nächsten Tag gehört habe, dass Henry Probleme mit seinem Magen hat, weil er acht Stunden lang Zigarrenrauch inhalierte. Er hat sich aber nie beschwert."

Getty Images Shawn Levy, Ryan Reynolds, Emma Corrin und Hugh Jackman (v.l.n.r.)

Getty Images Henry Cavill im April 2024

