War Taylor-Swift-Cameo in "Deadpool & Wolverine" geplant?

Der aktuell im Kino laufende Actionfilm Deadpool & Wolverine überrascht die Fans mit einer Menge prominenter Gastauftritte. Vor der Veröffentlichung wurden vermehrt Spekulationen um einen möglichen Cameo von Popstar Taylor Swift (34) laut. Jetzt verrät der Regisseur Shawn Levy (56) persönlich, ob an den Gerüchten etwas dran ist. Im Gespräch mit Variety spricht er Klartext: "Es war nie wahr. Danke, Internet, dass du mit deinem Schleier aus Gerüchten und Halbwahrheiten dafür gesorgt hast, dass niemand je wusste, was tatsächlich passieren würde."

Neben der erfolgreichen Sängerin war auch noch ein anderer Star ein Cameo-Favorit in der Gerüchteküche: Ben Affleck (51)! Die Ex-Frau des Schauspielers, Jennifer Garner (52), kehrte tatsächlich auf die Leinwand als Elektra zurück. Zu den Spekulationen um den Darsteller gibt Shawn zu, dass er zwar auf seiner Liste der potenziellen Gaststars stand, jedoch nie ein konkretes Gespräch mit ihm dazu folgte: "Wir kamen nie bis zu dem Punkt, an dem wir auf ihn zugegangen sind oder ihm Angebote gemacht haben oder so etwas."

Einen Vertrag für den Blockbuster erhielt hingegen der Captain America-Star Chris Evans (43)! In seine Rolle als Johnny Storm durfte er nach 17 Jahren wieder zurückkehren. Die Wiederaufnahme seines Charakters aus den "Fantastic Four"-Filmen bedeutete ihm wahnsinnig viel, wie er auf Instagram verkündete. Mit liebevollen Worten wandte er sich an den Regisseur sowie an die Hauptdarsteller Ryan Reynolds (47) und Hugh Jackman (55): "Sie sind drei der nettesten Typen, die man je treffen kann. [...] Johnny noch einmal zu spielen, war ein wahr gewordener Traum und er wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben."

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Affleck, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Ryan Reynolds, Shawn Levy und Hugh Jackman bei der "Deadpool & Wolverine"-Premiere in New York City

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr euch einen Gastauftritt von Taylor Swift gewünscht? Ja, das wäre der Wahnsinn gewesen! Nein, ich finde, dass sie da überhaupt nicht reinpasst... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de