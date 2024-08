"Bester Tag": Tommy Fury genießt Vater-Tochter-Ausflug

Für Tommy Fury und seine kleine Tochter Bambi geht es zurück in die Vergangenheit! Das Vater-Tochter-Duo besucht einen Dinosaurierpark – von dem Tag teilt der Realitystar supersüße Schnappschüsse in seiner Instagram-Story. Auf einer Aufnahme hält er seine kleine Tochter auf dem Arm und winkt in die Kamera, während hinter ihnen mehrere Dinosaurier auf einer Leinwand zu sehen sind. "Der beste Tag", schwärmt der Verlobte von Molly-Mae Hague (25) von dem erlebnisreichen Ausflug.

Der ehemalige englische Love Island-Star könnte aktuell wohl nicht glücklicher sein. Vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass er mit seiner Verlobten Molly im nächsten Jahr vor den Traualtar schreiten möchte. In einem Q&A auf Instagram möchte ein Fan von Molly wissen, ob im Jahr 2025 endlich die große Hochzeit ansteht. "Es sieht ganz danach aus", antwortete die Social-Media-Bekanntheit und schloss sogar weiteren Nachwuchs mit ihrem Tommy nicht aus.

Tommy und Molly lernten sich bei der britischen Version von Love Island kennen und verliebten sich ineinander. 2023 begrüßten sie dann ihr erstes gemeinsames Kind Bambi auf der Welt. Im Juli 2023 ging der Sportler dann auf die Knie und stellte ihr die Frage aller Fragen. "Für immer", schrieb die Britin unter ein Video im Netz, auf dem man die Verlobung sieht. Und bald steht bei ihnen dann wohl endlich die Hochzeit an!

Instagram / tommyfury Boxer Tommy Fury und Influencerin Molly-Mae Hague

Instagram / mollymae Influencerin Molly-Mae Hague, Profiboxer Tommy Fury und Tochter Bambi

