Colin Farrells Sohn James erhielt als Baby falsche Diagnose

Colin Farrell (48) hat enthüllt, dass sein Sohn James vor der endgültigen Diagnose des Angelman-Syndroms falsch diagnostiziert wurde. Der mittlerweile 20-Jährige leidet an dem seltenen neurologischen Syndrom, das das Nervensystem beeinträchtigt und schwere körperliche sowie geistige Behinderungen verursacht. Zunächst wurde bei ihm jedoch fälschlicherweise eine Zerebralparese diagnostiziert, da diese Krankheit ähnliche Symptome aufweist. "James konnte nicht sitzen. Er krabbelte nicht. Ich glaube, er war anderthalb Jahre alt, als wir ihn gründlich untersuchen ließen und die Diagnose Zerebralparese erhielten", erklärt Colin im Interview mit People.

Zerebralparese ist eine lebenslange Erkrankung, die Bewegung und Koordination beeinträchtigt und durch ein Problem mit dem Gehirn verursacht wird. Erst im Alter von zweieinhalb Jahren wurde die richtige Diagnose gestellt, als ein Kinderneurologe vorschlug, James auf das Angelman-Syndrom zu testen. Der Filmstar erinnert sich, dass seine ersten Fragen nach der Diagnose die Lebenserwartung und mögliche Schmerzen betrafen. Glücklicherweise konnte der Arzt ihn damit beruhigen, dass James keine Schmerzen haben würde und die Lebenserwartung normal sei.

Bereits zuvor betonte der Schauspieler in dem Interview, dass sein Sohn häufig mit Anfällen zu kämpfen gehabt habe, die für die Erkrankung durchaus typisch sind: "Glücklicherweise hatte James seit zehn oder elf Jahren keinen durchschlagenden Anfall mehr, aber ich saß in so einigen Krankenwägen, war mit ihm im Krankenhaus." Diese Anfälle stellen eine der größten Herausforderungen für Eltern von Kindern mit dem Angelman-Syndrom dar, wie Colin weiter erklärt.

Colin Farrell, Schauspieler

Getty Images Colin Farrell, Schauspieler

