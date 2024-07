Prinzessin Kate ist glücklich über ihren Besuch in Wimbledon

Prinzessin Kate (42) beglückte die Royal-Fans heute mit ihrer Anwesenheit bei dem Tennis-Finale in Wimbledon. Ihren Besuch hielt die Gattin von Prinz William (42) in einem Beitrag auf dem offiziellen Instagram-Account des königlichen Ehepaares fest. Zu einem Schnappschuss, auf dem sie und Tochter Prinzessin Charlotte (9) in ein Gespräch mit der britischen Tennisspielerin Lucy Shuker vertieft sind, kommentiert sie die herzlichen Worte: "Schön, wieder bei Wimbledon zu sein! Es geht nichts über die Meisterschaften." Wie es scheint, hatte die Prinzessin viel Spaß an ihrem Ausflug!

Dass Kate sich bei den Wimbledon Championships sehen lässt, ist keine Selbstverständlichkeit. Im Januar entschied sich die Familienmutter, ihre royalen Verpflichtungen aufgrund ihrer Krebserkrankung vorübergehend zu pausieren. Erst Mitte Juni bekamen die Bewunderer der Königsfamilie die Beauty wieder zu Gesicht. Gemeinsam mit ihrer Familie besuchte sie Trooping the Colour, die Feierlichkeiten, die im Rahmen von König Charles (75)' Geburtstagsfeier stattfanden. Bei Royal Ascot und weiteren Events fehlte sie aus gesundheitlicher Vorsorge wieder.

Der britische Thronfolger begleitete seine zwei liebsten Damen heute allerdings nicht zu dem Tennisturnier. Ihm steht laut Bild ein anderes sportliches Ereignis bevor: William schaut sich heute Abend das EM-Finale England gegen Spanien live im Berliner Olympiastadion an! Zuvor widmete er den Three Lions noch ein paar motivierende Worte. "Wir sind so stolz auf euch alle, England, nur noch ein letzter Stoß, um den Job zu beenden! Geht da raus und zeigt der Welt, was ihr draufhabt. Wir glauben daran. W.", schrieb der 42-Jährige auf Instagram.

Getty Images Prinzessin Kate, Tochter Prinzessin Charlotte und Lucy Shuker, Wimbledon 2024

Getty Images Prinz William und Fußballtrainer Gareth Southgate

