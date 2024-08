Für Pamela Anderson war Schreiben von Biografie schmerzhaft

Im vergangenen Jahr veröffentlichte Pamela Anderson (57) die Dokumentation "Pamela, a love story" sowie ihre Biografie "Love, Pamela". Der Entstehungsprozess des Schreibens war für sie jedoch alles andere als leicht. Im Interview mit "Better Homes & Gardens" erinnert sich die Schauspielerin an den "schmerzhaften", aber auch "heilenden" Prozess, in dem sie ihre alten Tagebücher und Notizen durchforstete, zurück. "[Mein Sohn] Brandon war mit mir Co-Produzent der Netflix-Dokumentation und half mir, die Teile meines früheren Lebens zusammenzusetzen. Wir sind alle meine Tagebücher durchgegangen, die im Lager waren. Das war sehr schmerzhaft für mich", schildert Pamela.

Auch wenn die Erfahrung quälend war, half sie Pamela dabei, zu heilen. "Ich hatte diese ganze Heilungserfahrung nicht geplant, aber als die Tage vergingen, passierte es", erzählt der Baywatch-Star und ergänzt: "Es war, als ob ich nach Hause zurückkehrte, um mich dem zu stellen und es zu löschen. [...] Um mich den Dingen von damals zu stellen, die nicht sehr angenehm waren. Das brachte alles wieder zurück." Bis heute sei das Aufschreiben ihrer Gefühle ein wichtiger Teil ihrer Routine.

In ihrer Dokumentation und ihrem Buch gab Pamela ganz private Einblicke in ihr Leben. Dabei blickt die 57-Jährige nicht nur auf ihre Karriere, sondern auch auf ihr Liebesleben und ihren Umgang mit dem schnellen Ruhm zurück. Vor allem ihr Buch entwickelte sich schnell zu einem vollen Erfolg. Kurz nach der Veröffentlichung wurde "Love, Pamela" zu einem New York Times Bestseller. "Träume werden wahr, wenn man es am wenigsten erwartet. Gib niemals auf. Ich danke euch aus tiefstem Herzen", freute sich Pamela damals auf Instagram.

Getty Images Pamela Anderson, Schauspielerin

Getty Images Pamela Anderson im Januar 2023

