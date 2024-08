"Ich liebe sie": Robbie Williams investiert in neue Zähne

Robbie Williams (50) präsentiert auf Instagram sein neues Lächeln! Der "Angels"-Interpret hat verkündet, dass er nach einem Zahnarztbesuch provisorische Zähne bekommen hat, die in einem Monat durch eine dauerhafte Prothese ersetzt werden sollen. "Ich liebe sie verdammt noch mal", schwärmt er und erzählt weiter: "Sie haben mir gut gedient, aber ich habe sie absolut missbraucht – ich habe mit ihnen Flaschen geöffnet, sie mit Espresso eingefärbt, mit Cola beschmiert, nicht richtig gebürstet und drei Jahrzehnte zusammengedrückt." Am Ende verabschiedet er sich von seinen "gelben Freunden", wie er sie nennt: "Wir haben viel zusammen durchgemacht. Aber jetzt ist es Zeit, weiterzumachen."

Seine Behandlung habe dem Musiker Spaß gemacht, wie er auf der Plattform weiter erklärt. "Ich liebe es total, über drei Stunden lang Lachgas zu haben. Es hat mich all meine Willenskraft gekostet, nicht zu fragen, ob ich es noch ein bisschen länger haben kann", witzelt Robbie. Während eines damaligen Zahnarztbesuches hatte er wohl schon mal einen speziellen Wunsch gehabt: "Einmal habe ich den Zahnarzt gefragt, ob ich eine Flasche mit nach Hause nehmen darf."

In den vergangenen Jahren hat der 50-Jährige einiges an seinem Aussehen gemacht. Dabei versuchte er, mit Botox seine Falten verschwinden zu lassen, gegen seinen Haarausfall mit Transplantationen entgegenzuwirken oder etwas Gewicht durch eine strenge Diät zu verlieren. Doch nach all seinen Versuchen, sich optisch zu verändern, hat sich der ehemalige "Take That"-Sänger etwas eingestanden, wie The Mirror berichtete: "Ich bin bereit, mein Alter zu umarmen, man kann dem Alterungsprozess nicht entgehen und muss ihn akzeptieren."

Instagram / aydafieldwilliams Robbie Williams im September 2019

Instagram / aydafieldwilliams Robbie Williams 2021

