Zurück in die Heimat: Pamela Anderson brauchte Neuanfang

Pamela Anderson (57) hat sich vor wenigen Jahren entschieden, in ihre kanadische Heimat auf Vancouver Island zurückzukehren und eine schwere Zeit hinter sich zu lassen. In einem neuen Interview mit Better Homes & Gardens erzählt die Schauspielerin, dass sie Anfang der Pandemie 2020 wieder nach British Columbia gezogen sei, wo sie geboren und aufgewachsen ist. Die ehemalige "Baywatch"-Ikone fühlte sich zerrissen zwischen der öffentlichen Wahrnehmung und ihren eigenen Erwartungen, was sie schließlich dazu brachte, alles hinter sich zu lassen und einen Neuanfang zu wagen. "Ich war in keinem guten Zustand, als ich nach Kanada zurückgekehrt bin", erklärt Anderson offen. Der Abstand zu Glitzer und Glamour habe dem Hollywoodstar unglaublich gutgetan: "Ich weiß nicht, was in den vergangenen Jahrzehnten passiert ist, aber ich fühle mich jetzt so losgelöst von dem Image, das ich einst hatte. Ich habe mich damals so traurig und einsam gefühlt."

Bevor sie ihr langjähriges Anwesen in Malibu verkaufte, lebte Pamela, die zwei Söhne mit ihrem Ex-Mann Tommy Lee (61) hat, zwei Jahre in Marseille, Frankreich. Auf Vancouver Island kaufte sie ein altes Motel, das einst ihrer Großmutter gehört hatte. Sie begann es zu renovieren und den Garten zu erweitern, der in ihr die Liebe zur Natur geweckt hatte. "Das Kleinste wurde plötzlich sehr bedeutend", erzählt sie über die Arbeit an ihrer neuen alten Heimat, in der sie Halt und Inspiration gefunden habe, ihr Leben neu zu ordnen und an ihren 2023 erschienenen Memoiren sowie der dazugehörigen Netflix-Dokumentation zu arbeiten.

Die Rückkehr zu ihren Wurzeln und die intensive Beschäftigung mit ihrer neuen Umgebung scheinen Pamela neuen Lebensmut gegeben zu haben. Erst vor fünf Wochen feierte die "Baywatch"-Legende ihren 57. Geburtstag und gewährte ihren Fans auf Instagram private Einblicke in ihren besonderen Tag. Die Fotos zeigen sie entspannt beim Umtopfen einiger Pflanzen, umgeben von Kästen voller weißer Blumen, einem Brotteig und einem rustikalen Holztor mit pinken Rosen. Dazu schrieb Pamela: "Glücklicher denn je... Danke für all die Liebe und die Geburtstagsgrüße. In Liebe, P."

