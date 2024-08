Kevin Hart erinnert sich stolz an Tochter Heavens Unistart

Kevin Hart ist glücklicher Vater von vier Kindern. Seine älteste Tochter Heaven (19) geht bereits seit einem Jahr aufs Loyola Marymount College, worauf der US-amerikanische Schauspieler sehr stolz ist. Im Interview mit People erinnert sich der Comedian nun an den Tag, an dem seine Tochter ins Studentenwohnheim zog. Dabei wird der sonst so lustige "The Man from Toronto"-Star ganz emotional. "Es war für mich ein sehr stolzer Moment, es war ein stolzer Tag für mich als Vater", betont Kevin sichtlich ergriffen.

Schon im vergangenen Jahr zeigte sich Kevin von seiner gefühlvollen Seite. Als Heaven im August 2023 ins Studentenwohnheim zog, wurde sie von der gesamten Familie begleitet. Auf Instagram teilte der Komiker einen Schnappschuss von diesem Moment. Auf dem Bild machen alle Anwesenden außer der jungen Studentin traurige Gesichter. Zu dem süßen Familienbild richtete Kevin noch emotionale Worte an seinen ältesten Sprössling: "Ich kann nicht einmal mehr kleines Mädchen sagen, weil du dich zu der erstaunlichsten jungen Frau überhaupt entwickelt hast! Gott weiß, dass ich sehr stolz auf dich bin und dass ich dich von ganzem Herzen liebe. Flieg, Heaven, flieg. Die Welt gehört dir."

Kevin wurde im Jahr 2005 das erste Mal Vater, als er und seine damalige Frau Torrei (46) Heaven auf der Welt begrüßten. Zwei Jahre später bekam Kevins Tochter noch ein Geschwisterchen: Sohn Hendrix (16) erblickte das Licht der Welt. Nach der Trennung von Torrei im Jahr 2011 fand der Komiker in Eniko (39) erneut die große Liebe. Zusammen bekam das Paar noch zwei weitere Kinder: Sohnemann Kenzo (6) und Tochter Kaori.

Instagram / kevinhart4real Kevin Hart und seine Familie im August 2023

Instagram / kevinhart4real Familie Hart im Juni 2023

