Marvin Kleinen lässt sich Liebestattoo für Jennifer stechen

Marvin Kleinen beweist seine Liebe! Der Realitystar hat sich ein neues Tattoo stechen lassen und überrascht seine Fans mit einem besonderen Motiv. In seiner Instagram-Story zeigt der Bruder von Calvin Kleinen (32) stolz das großflächige "J", das nun seinen Hals ziert. Dazu verlinkt er seine Freundin Jennifer Degenhart – ihr ist die Verewigung auf Marvins Haut offenbar gewidmet. Für den Kölner ist es aber nicht das erste Tattoo – jedoch ist die Stelle an der Halsseite sehr präsent!

Die Reaktion seiner Freundin lässt nicht lange auf sich warten. Sie zeigt sich begeistert und teilt Marvins Story ebenfalls auf ihrem Profil. Das Bild kommentiert die Love Island-Bekanntheit zusätzlich mit den Worten: "Ist das süß. Mein Mann" und fügt ein Herz-Emoji hinzu. Offenbar konnte der #CoupleChallenge-Teilnehmer seiner Freundin damit eine Freude machen.

Jennifer und Marvin sind seit ihrer Teilnahme an Are You The One – Reality Stars in Love ein Paar. Obwohl sie in der Show kein Perfect Match waren, fanden sie nach den Dreharbeiten den Weg wieder zueinander. Im Promiflash-Interview machte Jenny klipp und klar deutlich: "Ich finde, das passt wie die Faust aufs Auge!"

Instagram / marvinkleinen Marvin Kleinen mit seinem neuen Tattoo

Instagram / jenniferdegenhart_ Marvin Kleinen und Jennifer Degenhart, Reality-Pärchen

Wie findet ihr Marvins neues Tattoo? Total süß von ihm. Na ja, ich weiß ja nicht... Ergebnis anzeigen



