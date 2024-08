Model Leni Klum postet nackten Schnappschuss aus der Dusche

Der Apfel fällt wohl nicht weit vom Stamm: Genauso wie ihre Mama Heidi Klum (51) sich gern freizügig zeigt, lässt auch ihre Tochter Leni (20) ab und zu die Hüllen fallen. Während ihre Fans das ein oder andere sexy Bikini-Foto der Studentin gewohnt sind, überrascht sie nun mit einem eher skurrilen Schnappschuss. In ihrer Instagram-Story teilt der Promi-Spross ein Nackedei-Foto aus der Dusche. Leni steht seitlich zur Kamera und blickt hoch zur Decke, während sie sich die Zähne putzt. Ihre Brüste verdeckt sie dabei mit ihren Armen.

Auch Mama Heidi teilte in den vergangenen Tagen einige heiße Urlaubsgrüße mit ihren Bewunderern im Netz. Zunächst posierte sie im extraknappen Leo-Bikini, der ihren Intimbereich kaum bedecken konnte, verführerisch für die Kamera. Zwei Tage später legte sie noch eine Schippe drauf – und entledigte sich ihres Bikini-Tops. In einem Video stolziert die GNTM-Jurorin aus dem türkisblauen Meer heraus gen Strand und präsentiert dabei ihr Hinterteil in einem String. Als sie sich zur Kamera umdreht, bedeckt sie ihre blanken Brüste schnell mit den Händen.

Freizügigkeit scheint im Hause Klum wohl keine große Sache zu sein. Im "Call Her Daddy"-Podcast plauderte Heidi bereits über ihren Hang zur Nacktheit. Bei ihren Kids scheint diese Eigenheit ihrer Mutter jedoch nicht immer so gut anzukommen. "Sie kamen immer zu mir und sagten 'Ein Freund kommt vorbei. Mama, zieh dein Oberteil an.' Und ich antwortete dann 'Wann hatte ich jemals kein Oberteil an, wenn deine Freunde zu Besuch kamen?'", lachte die Frau von Tom Kaulitz (34).

Instagram / leniklum Leni Klum in der Dusche

Instagram / heidiklum Heidi Klum im Urlaub, 2024

