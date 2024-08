Nach Facelift: Katie Price zeigt sich erstmals ohne Bandagen

Katie Price (46) zeigt erstmals ihr Gesicht nach ihrem Schönheitseingriff! Vor wenigen Tagen flog die Reality-TV-Bekanntheit in die Türkei, um sich dort ihrem sechsten Facelift zu unterziehen. Zahlreiche Fotos nach dem Eingriff zeigten das Model in einem sehr lädierten Zustand. Tagelang lief die Britin mit blutigen Wunden, Bandagen und Pflastern im Gesicht herum. Doch damit ist nun Schluss. Das zeigt ein neues Selfie auf Instagram, auf dem ihr operiertes Gesicht ohne Verbände zu sehen ist. Vollständig kann man ihr Antlitz jedoch noch nicht erkennen, denn sie versteckt ihre Augenpartie noch schüchtern unter einem Hut.

Mittlerweile ist Katie wieder zurück in Großbritannien. Nach ihrer Schönheitsreise in der Türkei scheint die leidenschaftliche Sängerin immer noch in Urlaubsstimmung zu sein. Im Netz zeigt sie sich jetzt beim Sonnenbaden mit ihrem Liebsten John Joe Slater. Offenbar genießt das Paar gemeinsam einen schönen Tag in Katies Garten. Sogar einen Pool haben sich die Turteltauben aufgestellt, in dem der 32-Jährige eine Abkühlung sucht. Katie hingegen mag es lieber heiß: Wie sie in ihrer Story zeigt, arbeitet sie fleißig an ihrem Teint.

Bei ihrem gemeinsamen Sommertag kommt es jedoch zu einer unschönen Unterbrechung. Wie Daily Mail berichtet, klopft die Polizei bei Katie an der Tür. In letzter Zeit geriet die TV-Persönlichkeit immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt. Grund dafür waren verpasste Gerichtstermine und ein laufendes Insolvenzverfahren. Aktuelle Schnappschüsse des Magazins zeigen, dass jedoch nicht Katie, sondern ihr Liebster John Joe den Beamten die Tür öffnete. Nach einem kurzen Gespräch verließen die Polizisten wieder das Grundstück. Weitere Details sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Instagram / katieprice Katie Price im August 2024

Instagram / katieprice John Joe Slater, Freund von Katie Price

Was sagt ihr zu dem Ergebnis von Katies Facelift? Toll. Sie sieht echt hübsch aus. Na ja. Ich sehe jetzt keinen großen Unterschied. Ergebnis anzeigen



