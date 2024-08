Ohne Hailey: Justin Bieber in schrägem Cowboy-Look unterwegs

Ist das etwa wirklich der einstige Teenieschwarm Justin Bieber (30)? Der Sänger ist bei einem Ausflug zum luxuriösen Waldorf Astoria in Los Angeles beinahe nicht wiederzuerkennen. Wie brandaktuelle Fotos zeigen, war der Popstar am Mittwoch ohne seine schwangere Ehefrau Hailey Bieber (27) im edlen Viertel Beverly Hills unterwegs. Sein auffälliger Look warf allerdings Fragen auf: Er erschien mit einem Cowboyhut in einem lässigen und zugleich verwirrenden Kleidungsmix!

Zu seiner ungewohnten Kopfbedeckung kombinierte er ein weißes Tanktop sowie eine weite dunkle Hose, welche freien Blick auf seine bläulichen Boxershorts ermöglichte. Dies dürfte seine treuen Anhänger an die Vergangenheit erinnern, als er mit diesem enthüllenden Unterhosen-Look seinen kometenhaften Aufstieg feierte. Er vervollständigte sein ungewöhnliches Outfit mit einem farbenfrohen, geblümten Gürtel und einer schwarzen Sonnenbrille. Auf der Fahrerseite seines Teslas wirkte der 30-Jährige sowohl erschöpft als auch ungepflegt. In seiner Hand hielt er einen Energydrink und schien zu versuchen, sich möglichst unauffällig dem elitären Hotel zu nähern.

Der "Boyfriend"-Interpret und seine Liebste sind seit September 2018 verheiratet. Trotz der riesigen Vorfreude auf sein erstes Kind, scheinen den Künstler derzeit Geldsorgen zu plagen! Die finanzielle Not sei auch der Grund dafür gewesen, dass er für einen reichlich entlohnten Auftritt auf der Vorhochzeitsfeier der indischen Milliardäre Anant Ambani (29) und seiner jetzigen Frau Radhika performte. Laut einem Insider, der gegenüber Daily Mail plauderte, sah er sich zu dem Konzert gezwungen, um mit der Gage die enormen Kosten seiner Gattin Hailey zu decken.

Backgrid / ActionPress Justin Bieber, August 2024

Instagram / justinbieber Justin Bieber und Hailey Bieber im August 2024

