Ralf Schumachers neue Liebe: Wie reagierte Ex Cora darauf?

Was hält Cora Schumacher (47) von der neuen Liebe ihres Ex-Mannes Ralf (49)? Der ehemalige Rennfahrer gab vor wenigen Wochen bekannt, dass er wieder vergeben ist – und zwar an einen Mann namens Étienne. Daraufhin reagierte seine Verflossene Cora mit einem kryptischen Post im Netz und schien von den Neuigkeiten sehr betroffen gewesen zu sein. Doch die Ex-Dschungelcamp-Kandidatin soll von der Beziehung schon lange wissen! Wie einer ihrer Freunde gegenüber Bild verrät, sollen sich alle vor vielen Monaten getroffen haben! Mehr Infos dazu erfahrt ihr im Promiflash-Video.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de