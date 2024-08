Victoria Beckham wird bei TikTok-Prank von Familie veräppelt

Victoria Beckham (50) wurde ganz schön veräppelt – und das ausgerechnet von ihren Liebsten! Als die Sängerin gemeinsam mit ihrem Ehemann David Beckham (49), ihren Kindern Harper (13) und Romeo (21) sowie einem Freund ein Video zu einem aktuellen TikTok-Trend drehte, wurde sie Opfer eines Familienstreichs. Auf dem Video stehen die Beteiligten in einer Reihe. Nacheinander tritt immer eine Person nach vorne und ruft so enthusiastisch wie möglich "Gib mir dein Geld" in die Kamera. Der Rest der Runde unterstützt sie mit tosendem Beifall und Jubel. So weit, so gut – als aber schließlich als letzte Victoria an der Reihe ist, verstummen die anderen und lassen die Sängerin mit peinlicher Stille hängen.

Für einen Moment scheint die 50-Jährige unter Schock zu stehen – sie wird knallrot und blickt hilflos zu ihrer Familie. Kurz darauf brechen alle Beteiligten aber in lautes Gelächter aus, inklusive Victoria. "Sorry Mum", entschuldigt sich Romeo in den Kommentaren nachträglich bei seiner Mutter, fügt aber eine Reihe von Tränen lachenden Emojis hinzu. Auch wenn die Fans der Beckhams mit der vierfachen Mama mitleiden, finden viele den Scherz, der sich hier erlaubt wurde, schon ziemlich lustig. "Großartige Familie", findet ein User, während ein weiterer scherzend hinzufügt: "Gut gemacht, Beckham-Familie."

"Wir sind so stolz auf die Kinder, sie sind so großartige, freundliche, süße, bescheidene, lustige, fleißige junge Erwachsene", schwärmte das ehemalige Spice Girls-Mitglied Anfang dieses Monats noch im Interview mit Vogue Australia über ihren Nachwuchs. Ob sie ihre Worte nach diesem Prank wieder zurücknehmen wird? Vermutlich war es nicht das erste Mal, dass die Kids und ihr Ehemann sich einen Spaß mit ihr erlaubt haben. Immerhin scheint es bei dem Model und dem Fußballstar auch nach 25 Jahren Ehe und vier gemeinsamen Kindern nicht langweilig zu werden!

Instagram / victoriabeckham Victoria und David Beckham, Sängerin und Fußballspieler

Instagram / davidbeckham David und Victoria Beckham mit ihren vier Kindern an Ostern 2021

