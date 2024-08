Victoria Beckham spricht über "nächstes Kapitel" mit David

Die Sprösslinge von Victoria Beckham (50) und David Beckham (49) sind keine kleinen Kinder – sie führen inzwischen ihr eigenes Leben. Nicht mehr als Vollzeit-Mama benötigt zu werden, ist ungewohnt, wie die Modedesignerin im Gespräch mit Vogue Australia gesteht. Dennoch seien sie und ihr Mann nun bereit für ihren nächsten Lebensabschnitt. "Es reichte aus, Ehefrau und Mutter zu sein und seine Träume in Bezug auf seine Leidenschaften und seine Lieblingsbeschäftigung zu erfüllen. Aber dann werden die Kinder älter und verlassen das Nest und haben ihre eigenen Leidenschaften", erklärt Victoria und fügt hinzu: "Jetzt haben David und ich das nächste Kapitel aufgeschlagen."

"Wir sind heute Morgen aufgewacht und haben gesagt: 'Wir sind so stolz auf die Kinder, sie sind so großartige, freundliche, süße, bescheidene, lustige, fleißige junge Erwachsene'", schwärmte das Model in dem Interview. In die Erziehung der Sprösslinge habe das Paar aber eine Menge Zeit und Energie investiert. Victoria betont, dass sie und ihr Mann "kein großes soziales Leben" hatten, als ihre Kinder noch jünger waren. "Wir hatten nie sehr viel Personal", verrät sie und fährt fort: "Wir hatten Kindermädchen und wir hatten unsere Eltern, die wunderbar sind." Inzwischen sehe der Familienalltag aber anders aus: "Sogar Harper (13) [...] hat ihre Freundesgruppe, sie liebt es, ihr eigenes Ding zu machen." Für sie und David sei das eine enorme Umstellung: "Es fühlt sich definitiv wie das nächste Kapitel in unserem gemeinsamen Leben an."

Das ehemalige Spice Girls-Mitglied und der Fußballstar sind Eltern von vier gemeinsamen Kindern. Während die drei Jungs Brooklyn (25), Romeo (21) und Cruz (19) bereits junge Erwachsene sind, ist selbst Nesthäkchen Harper inzwischen im Teenageralter. Heute blickt das Ehepaar auf stolze 25 Jahre Ehe zurück – Anfang vergangenen Monats feierten die 50-Jährige und der ehemalige Profisportler ihren Hochzeitstag. An diesem Jubiläum ließen die Briten auch ihre Fans teilhaben: Auf ihren Instagram-Kanälen teilten die zwei ein aktuelles Foto von sich in ihren extravaganten lilafarbenen Hochzeitsoutfits von damals.

Getty Images David und Victoria Beckham im Juli 2023

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham mit ihren Kindern

