Billie Eilish hätte die Musik ohne Finneas längst aufgegeben

Billie Eilish (22) tut sich schwer mit ihrem Beruf. Im Interview für Apple Music spricht die "Bad Guy"-Interpretin nun ganz ehrlich über ihre Karriere. "Ich habe immer gesagt: 'Ich hasse es, Musik zu machen, ich will sie nicht machen, ich mag sie nicht machen!'", gibt der Popstar zu. Einzig das Gefühl, einen guten Song geschrieben zu haben, erfülle sie mit Stolz. Irgendwann färbte diese negative Sicht auf ihren Produktionspartner und Bruder Finneas ab. Doch als der Songwriter ihr seinen Rücktritt verkündete, motivierte er damit seine Schwester, ihre Arbeit zu überdenken.

Nicht nur musikalisch ist Finneas eine Stütze für die 22-Jährige. Kürzlich erntete die Musikerin Kritik, da sie in einem Song sehr explizit mit ihrer Kollegin Charli XCX (32) flirtete. Da die Britin heterosexuell ist, empfanden das viele Fans als übergriffig. Der "Till Forever Falls Apart"-Sänger verteidigte sie daraufhin unter einem mittlerweile gelöschten TikTok-Video. "Was für ein Witz, du kleiner Clown. Ich musste zusehen, wie das gesamte Internet meine Schwester ein ganzes Jahr lang für Queerbaiting beschimpfte, während ihr sie in Wirklichkeit dazu zwangt, sich selbst zu labeln und zu outen", stellte der Rotschopf klar.

Nachdem sich Billie anfangs gesträubt hatte, öffentlich über ihre Sexualität zu sprechen, geht sie mit dem Thema inzwischen sehr locker um. Zu Gast bei "Chicken Shop Date" ließ sie sich kürzlich von der Moderatorin Amelia Dimoldenberg bezirzen. "Ich finde, du hast sehr flirty Augen. [...] Sie sind wirklich hypnotisierend", sagte die Blondine zu der US-Amerikanerin. Billie schoss daraufhin zurück: "Du bist ziemlich hypnotisierend."

Anzeige Anzeige

Getty Images Finneas O'Connell, Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images Amelia Dimoldenberg, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Billie die Musik fast hingeschmissen hätte? Ja, das hat sie schon einmal angedeutet. Nee, das überrascht mich. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de