Drama um Hochzeitskleid: Jennifer Lange zieht Konsequenzen

Vor wenigen Tagen veröffentlichte Jennifer Lange (30) ein Video auf Instagram, das Eindrücke ihrer standesamtlichen Hochzeit zeigt. Doch statt Glückwünsche prasselte Kritik auf die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin ein. Der Grund: Einige Follower schienen sich an ihrem Brautkleid zu stören. "Dieses Kleid ist ja furchtbar. Da fällt ja alles raus und ist total unvorteilhaft", meckerte nicht nur ein Follower. Von den negativen Kommentaren hat die Schwangere nun scheinbar genug. Kurzerhand deaktiviert sie die Kommentarfunktion unter dem Beitrag und bringt somit die Hater gekonnt zum Schweigen.

Das besagte Video zeigt Jennifer und ihren Liebsten Darius Zander (40) an ihrem ganz besonderen Tag. Unter anderem ist der romantische Moment zu sehen, in dem sie und ihr Partner sich im Standesamt die Eheringe anstecken und sich danach einen leidenschaftlichen Kuss geben. Die Fans können den Clip jetzt nur noch liken, jedoch nicht mehr kommentieren – dafür hat Jennifer gesorgt. Doch zuvor machte sie ihren Followern unter dem Beitrag noch eine Ansage. "Wenn man nichts Nettes zu sagen hat, einfach mal den Mund oder in diesem Fall die Finger stillhalten", stellte die 30-Jährige klar.

Offenbar will sich Jennifer von den negativen Kommentaren nicht die Laune verderben lassen. Die Bremerin konzentriert sich wohl lieber auf die positiven Dinge – und davon warten einige auf sie. Denn Jennifer ist hochschwanger und kann sich sicherlich schon bald über die Geburt ihres ersten Babys freuen. Schon Ende Juni verkündete die Influencerin im Netz, dass die Geburt nur noch wenige Wochen entfernt sei.

Instagram / skyjetter Jennifer Lange und Darius Zander, August 2024

Instagram / jenniferlange Jennifer Lange im Juli 2024

