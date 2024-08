Jennifer Lange und Darius haben standesamtlich geheiratet

Jennifer Lange (30) und Darius Zander (40) sind offiziell Mann und Frau! In ihrer Instagram-Story gibt die ehemalige Der Bachelor-Teilnehmerin einige Einblicke in ihren großen Tag. Unter anderem teilt Jennifer den romantischen Moment, in dem sie und ihr Liebster sich die Eheringe anstecken und sich danach einen leidenschaftlichen Kuss geben. Dabei strahlt die gebürtige Bremerin in einem langen weißen Kleid mit Rückenausschnitt. Jennifer teilt zudem auch ein Foto von den Eheringen der beiden.

Bereits gestern hatte die Reality-TV-Bekanntheit verkündet, dass der 9. August der Tag der standesamtlichen Trauung sei. "Wie verrückt ist das. Heute ist einfach unsere Hochzeit", sagte Jennifer aufgeregt in ihrer Story. "Ich werde in einer Stunde von meiner Trauzeugin abgeholt, dann ziehe ich mein wunderschönes Kleid an und dann geht es weiter zum Standesamt", fügte sie strahlend hinzu. In weiteren Clips nahm sie ihre Follower beim Fertigmachen für die Eheschließung mit. Unter dem Jubel ihrer Liebsten stieß sie mit einem alkoholfreien Sekt an.

Die Eheschließung ist aktuell nicht das einzige Highlight für die beiden: Jennifer und Darius erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Allzu lange sollte es nicht mehr dauern, bis das frisch vermählte Paar ihren Nachwuchs auf der Welt begrüßen darf. Bereits Ende Juni verkündeten die werdenden Eltern im Netz, dass die Geburt nur noch wenige Wochen entfernt sei. "Wow, nur noch wenige Wochen, bis wir unser kleines Wunder in den Händen halten. Jetzt wiegt er schon über anderthalb Kilogramm und hatte das erste Mal Schluckauf", berichtete Jennifer ihren Followern damals.

Instagram / jenniferlange Jennifer Lange und Darius Zander, August 2024

Instagram / jenniferlange Darius Zander und Jennifer Lange im Mai 2024

