Henry Cavill machte sein "Deadpool & Wolverine"-Cameo krank

Hatten daran etwa nur die Fans Freude? Aktuell füllt Deadpool & Wolverine Kinosäle auf der ganzen Welt. Besonders gespannt sind die Zuschauer dabei wohl, welche Charaktere und Stars es neben Hugh Jackman (55) und Ryan Reynolds (47) sonst noch auf die Leinwand verschlagen hat. Einer von ihnen ist Henry Cavill (41), der als alternative Version von Wolverine mit einer Zigarre im Mund zu sehen ist. Der Dreh habe dem Schauspieler nicht gerade gutgetan, wie Regisseur Shawn Levy (56) im "Happy Sad Confused"-Podcast ausplaudert: "Er hat die angezündete Zigarre für die gesamte Zeit des Drehtages in seinem Mund gelassen. Ich erinnere mich, wie ich am nächsten Tag gehört habe, dass Henry Probleme mit seinem Magen hat, weil er acht Stunden lang Zigarrenrauch inhalierte. Er hat sich aber nie beschwert."

Henry sei von seinen Co-Stars sofort integriert worden und habe von Ryan sogar direkt einen Spitznamen verpasst bekommen. "Er hat ihn Cavillerine genannt", verrät Shawn weiter. Normalerweise ist Henry als Superman bei DC bekannt, doch nachdem klar war, dass er dort nicht länger tätig sein würde, fackelten die Marvel-Mitarbeiter nicht lange und schnappten ihn sich. "Es schien eine großartige Gelegenheit zu sein, Henry in einer Rolle zu besetzen, in der er es richtig krachen lassen würde, aber auch, um das andere Filmstudio zu ärgern, das Comics verfilmt", erklärte der Filmschaffende in einem vorigen Interview mit New York Times.

Chris Evans (43) hingegen scheint allein positive Gefühle mit seinem Gastauftritt in Verbindung zu bringen. Wider Erwarten ist der Filmstar in "Deadpool & Wolverine" nicht als Captain America zu sehen, sondern als Johnny Storm aus den "Fantastic Four"-Filmen. "Johnny noch einmal zu spielen, war ein wahr gewordener Traum und er wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben", schwärmte der "Sexiest Man Alive" von 2022 in seiner Story auf Instagram.

Getty Images Ryan Reynolds, Shawn Levy und Hugh Jackman bei der "Deadpool & Wolverine"-Premiere in New York City

Getty Images Chris Evans, Schauspieler

