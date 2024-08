Letztes Bild zeigt Richard Lugner angeschlagen auf Krücken

Vor wenigen Stunden wurden traurige Nachrichten bekannt: Richard "Mörtel" Lugner (91) verstarb am Montagmorgen. Das letzte Bild, welches vier Tage vor dem Tod des Bau-Moguls aufgenommen wurde, zeigt ihn sichtlich erschöpft. Auf dem Foto, das unter anderem Bild vorliegt, stützt sich Richard auf Krücken durch ein Dessous-Geschäft seiner "Lugner City" in Wien und lässt seinen leeren Blick durch den Laden schweifen.

In den vergangenen Monaten hatte Richard mit einer Reihe gesundheitlicher Probleme zu kämpfen. Im Juli dieses Jahres musste sich der Unternehmer zunächst einer Not-OP am Herzen unterziehen. "Am Freitag bin ich gleich in der Früh ins AKH gebracht worden, weil mein Einriss an einer Herzklappe sich vergrößert hat. Das musste man sofort machen, weil es schon lebensgefährlich war", berichtete er damals gegenüber dem Newsportal. Davon hatte er sich eigentlich schnell erholt, doch nur einen Tag später begab er sich wieder in medizinische Behandlung. Dieses Mal jedoch wegen seines Rückens, der ihm schon seit längerer Zeit große Schmerzen bereitet hat.

Während seiner gesundheitlich schwierigen Wochen fand er wohl ganz besonders viel Halt bei seiner Frau Simone Reiländer. Erst vor zwei Monaten hatten sich das Wiener Urgestein und sein Bienchen, wie er seine Ehefrau liebevoll nannte, noch das Jawort gegeben. Nur wenige Tage vor seinem Ableben ernannte Richard seine frischgebackene Ehefrau zur Geschäftsführerin seines Unternehmens.

Anzeige Anzeige

Getty Images Richard Lugner, Österreichischer Unternehmer

Anzeige Anzeige

Instagram / simone_lugner Simone Reiländer und Richard Lugner

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de