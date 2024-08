Millie Bobby Brown präsentiert ihren neuen Nachnamen am Set

Millie Bobby Brown (20) steckt aktuell mitten in den Dreharbeiten der fünften und finalen Stranger Things-Staffel. Mit einer Bilderreihe gibt die Enola Holmes-Darstellerin ihren Followern auf Instagram einige Einblicke in ihre Zeit am Set. Dabei sticht ihren Fans ein kleines, aber ganz besonderes Detail auf dem dritten Bild der Slideshow ins Auge: Die Beschriftung auf Millies Hocker hat sich um ein Wort verlängert und lautet nun "Millie Bobby Brown Bongiovi". Dabei handelt es sich um den Nachnamen ihres Ehemannes Jake Bongiovi (22), dem sie im Mai heimlich das Jawort gab.

Millies Fans sind wegen ihres neuen Namensschildes völlig aus dem Häuschen und drücken ihre Freude unter dem Beitrag aus. "Bongiovi, wie süß!" und "Millie Bobby Brown Bongiovi klingt so stark" lauten nur zwei der zahlreichen Kommentare. Neben der Aufregung um ihren neuen Nachnamen können die Fans der "Damsel"-Darstellerin es gar nicht erwarten, Millie ein letztes Mal in ihrer ikonischen Rolle als Eleven zu sehen. "Eleven wird diese fünfte Staffel rocken. Ich meine so, wie sie es immer tut", betont ein weiterer Nutzer in der Kommentarspalte.

Im Juli veröffentlichte Netflix einen ersten Trailer zu Staffel Nummer fünf der beliebten Science-Fiction-Serie und bot damit einen Blick hinter die Kulissen. Zu Beginn des Teasers erklären die Serienschöpfer Matt und Ross Duffer (40) den aktuellen Stand der Dinge: "Wir sind jetzt etwa zur Hälfte mit den Dreharbeiten fertig und es ist aufregend. Es ist so viel los. Meine Damen und Herren, willkommen zu 'Stranger Things' Staffel fünf." In dem Trailer sind Millie und Co. bei ihrer täglichen Arbeit am Set zu sehen. "Ich habe mit zehn Jahren angefangen, jetzt werde ich 20 Jahre alt. Das fühlt sich sehr seltsam an", lauten die emotionalen Worte der "The Electric State"-Darstellerin, mit welchen sie auf die vergangenen Jahre zurückblickt.

Instagram / milliebobbybrown Millie Bobby Browns neuer Name am "Stranger Things"-Set

Getty Images Millie Bobby Brown und der "Stranger Things"-Cast, 2022

