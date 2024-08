Mit diesen Stars war Richard Lugner auf dem Wiener Opernball

Der Bau-Mogul Richard Lugner (✝91) ist verstorben. Vor seinem Tod war der Unternehmer allerdings nicht nur für sein Vermögen und all seine Projekte bekannt, sondern auch für seine Auftritte bei der berühmten Wiener Oper. Der millionenschwere Projektentwickler besuchte das High-Society-Event seit 1992 jedes Jahr – und brachte jedes Jahr eine neue Promi-Dame als seine Begleitung mit. Über die Jahre erschienen an seinem Arm schon It-Girl Paris Hilton (43) und Reality-TV-Star Kim Kardashian (43), aber auch Hollywood-Legende Jane Fonda (86). Im vergangenen Februar nahm der Mogul eine besondere Dame in Empfang: Priscilla Presley (79), die ehemalige Frau von Rock-'n'-Roll-Legende Elvis Presley (✝42).

Allerdings verliefen manche Abende bei der Wiener Oper nicht immer gut: Burlesque-Tänzerin Dita Von Teese (51) soll im Jahr 2008 aufgrund der vielen Paparazzi auf die Toilette geflüchtet sein, wie t-online berichtet. Drei Jahre zuvor war Richard mit dem Spice-Girl Geri Halliwell (52) erschienen, doch auch sie versteckte sich den Abend über vor den Fotografen und schlug ihrem Gastgeber sogar den traditionellen Eröffnungstanz aus. Wie das Online-Portal weiter beschreibt, soll die Musikerin das Event voreilig verlassen haben und hätte dem Unternehmer sogar die Autotür vor der Nase zugeschlagen.

Der Tod des österreichischen Bauunternehmers kam für viele sehr überraschend. Laut Bild soll er in den vergangenen Monaten mit gesundheitlichen Problemen zu tun gehabt haben, doch während eines Telefoninterviews meinte er wohl abwinkend: "Ich bin mit Krücken, aber es geht." Er erklärte nicht, woran genau er gelitten hatte, aber eine Pause kam für ihn nicht infrage. Er wollte schon am nächsten Tag wieder im Büro sein, um seine Frau bei ihrem ersten Tag als Führungskraft zu unterstützen.

Getty Images Paris Hilton und Richard Lugner auf dem Wiener Opernball im Jahr 2007

Getty Images Dita Von Teese, Richard Lugner und Bettina Kofler auf dem Wiener Opernball, 2008

