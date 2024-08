Vor wenigen Tagen wirkte Richard Lugner (†91) wohl noch fit

Freunde, Familie und Weggefährten von Richard "Mörtel" Lugner (✝91) mussten heute Abschied nehmen: Am frühen Montagmorgen ist der österreichische Bauunternehmer in Wien verstorben. Obwohl er in den vergangenen Monaten vor seinem Ableben unter gesundheitlichen Problemen gelitten hatte, sei er laut eines Bild-Reporters in der vergangenen Woche noch gut gelaunt gewesen. Während des letzten Telefonats mit dem Newsblatt habe Richard vor Energie gestrotzt und seinen Gesundheitszustand zunächst lediglich mit einem kurzen und knappen: "Ich bin mit Krücken, aber es geht" abgewunken.

Während er sich zwar heiter am Telefon gab, erklärte der Bau-Mogul dann allerdings doch: "Ich komme gerade vom Spital, ich bin noch nicht sehr gesund." Ausruhen kam für Richard jedoch nicht infrage. "Ab morgen bin ich wieder im Büro, weil dann meine Frau bei uns startet", erzählte er in dem Gespräch in der vergangenen Woche. Und tatsächlich begleitete er seine Simone an ihrem ersten Tag als Geschäftsführerin auf Krücken ins Büro.

Nur wenige Tage vor seinem Ableben hatte Richard seine sechste Ehefrau zu seiner Geschäftspartnerin gemacht. Offiziell ist Simone seit dem 1. August die Chefin seines Shopping-Imperiums "Lugner City". Bereits zu diesem Zeitpunkt dachte er an die Zeit nach seinem Ableben. "Irgendwann, wenn es mich nicht mehr geben sollte, wird sie alleinige Chefin sein", erklärte er dem Newsportal, fügte jedoch mit einem Augenzwinkern hinzu: "Aber momentan bin ich ja noch unter den Lebenden."

Richard Lugner bei Rahimi & Rahimi in Wien, 2021

Simone und Richard Lugner im August 2024

