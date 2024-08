Nach Marc-Trennung: Verena Kerth nimmt an Realityshow teil

Verena Kerth (43) machte in den vergangenen Tagen vor allem Schlagzeilen durch ihre Trennung von Marc Terenzi (46). Nun will die Moderatorin ihr finanzielles Glück selbst in die Hand nehmen. Nach Bild-Informationen hat sie nämlich einen neuen Job an Land gezogen: Verena wird Teil der zweiten Staffel The 50! Aber nicht nur die einstige Dschungelcamp-Kandidatin wird ihr Glück im Amazon-Format versuchen, 49 weitere Promis werden ebenfalls teilnehmen – darunter auch einige bekannte Gesichter.

Neben Verena werden auch Claudia Obert (62) und ihr Partner Max Suhr (26) um das Siegergeld in Höhe von 50.000 Euro kämpfen. Mit der Unternehmerin hat die Blondine auf jeden Fall schon eine Verbündete im "The 50"-Schloss, denn die beiden Frauen sind gute Freundinnen. Zu den beiden Sommerhaus-Kandidaten gesellen sich außerdem Schlager-Star Jürgen Milski (60) und Erotik-Model Micaela Schäfer (40). Die Dreharbeiten des Formats sollen bereits am 20. August starten.

Verena führt seit ihrer Trennung von Marc einen Rosenkrieg mit ihrem Ex, der teilweise ganz ungeniert in der Öffentlichkeit ausgetragen wird. Dazu gehören unter anderem ein heftiger Streit um Geld sowie ein Verfahren wegen Körperverletzung. Demnach sollen die Ex-Partner im Laufe ihrer Beziehung beide handgreiflich geworden sein. Verena hatte vor wenigen Tagen allerdings Grund zum Aufatmen, wie Bild erfuhr: Das Verfahren gegen sie wurde eingestellt! Ihr Ex muss allerdings weiterhin auf der Anklagebank verweilen, denn Zeugen sollen den Musiker zusätzlich belasten.

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert und Max Suhr, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2023

ActionPress Marc Terenzi und Verena Kerth

