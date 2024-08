Prinzessin Kate begeistert Fans mit Dankesvideo an Athleten

Prinzessin Kate (42) wagt sich nach und nach immer mehr in die Öffentlichkeit zurück. Sonntagabend teilte sie zusammen mit ihrem Mann Prinz William (42) ein Video auf Instagram, in dem sie den britischen Athleten für ihren Einsatz bei den Olympischen Spielen dankte. Die Prinzessin von Wales so strahlend und gut gelaunt zu sehen, begeisterte vor allem die Royal-Fans. "Ihr seht toll aus! Liebe die Stoppeln, William! Kate, du siehst atemberaubend aus", freute sich ein enthusiastischer Fan in den Kommentaren unter dem Social-Media-Post. Ein anderer schloss sich an: "Es ist toll, Kate und William wiederzusehen!". "Wow, was für eine wunderschöne Überraschung", schwärmte ein dritter.

Aber nicht nur das Wiedersehen mit Kate brachte die Fans in Aufruhr – vor allem Williams neuer Look sorgte für Gesprächsstoff. Der britische Thronfolger zeigte sich in dem Clip nämlich ganz unroyal mit Dreitagebart. Die Fans finden den ungewohnten Look offenbar gelungen und feiern den Sohn von König Charles (75). "Ich musste mir das noch mal ansehen, nur um Williams Stoppeln zu sehen", freute sich ein User. Und noch etwas versetzt die Community in Begeisterung: Eröffnet wird das Video nämlich von Rapper Snoop Dogg (52), der sich während der Olympischen Spiele als begeisterter Fan entpuppte. "[Ein] Snoop-Dogg-Kensington-Crossover ist das, was wir gebraucht haben", hieß es in einem Kommentar.

Kate scheint nach ihrer Krebserkrankung nun langsam wieder in die Öffentlichkeit zurückzukehren. Nach ihrem offenbar spontanen Auftritt bei der alljährlichen Militärparade Trooping the Colour im Juni besuchte sie erst vor wenigen Wochen das Finale in Wimbledon. Zusammen mit ihrer Tochter Charlotte (9) und ihrer Schwester Pippa Middleton (40) nahm die 42-Jährige sich noch vor dem Tennismatch Zeit, um mit den Spielern zu sprechen und die Mitwirkenden zu begrüßen. "Schön, wieder in Wimbledon zu sein! Es geht nichts über die Meisterschaften", schrieb sie unter ein Foto auf ihrem offiziellen Instagram-Account. Als sie auf die Tribüne schritt, wurde Kate mit Standing Ovations begrüßt.

Anzeige Anzeige

Instagram / princeandprincessofwales Prinzessin Kate und Prinz William im August 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate mit ihrer Tochter Charlotte bei den Wimbledon Championships 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr die Begeisterung der Fans nachvollziehen? Nicht wirklich, sie hat sich ja nun schon öfter gezeigt. Absolut, jeder Auftritt ist ein gutes Zeichen! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de