Wurde Königin Camillas Schwester von Prinz William gefeuert?

Droht Ärger zwischen Prinz William (42) und Königin Camilla (77)? Der Sohn von König Charles III. (75) soll in letzter Zeit einige Dinge im britischen Königshaus überarbeitet haben – so auch den Stab der Angestellten. Von den Kürzungen betroffen sei unter anderem auch die Schwester der Königin, die Innenarchitektin Annabel Elliot. Das behauptet nun die Adelsexpertin Emily Nash in dem "A Right Royal"-Podcast: "Sie hat in den Häusern des Herzogtums Cornwall gearbeitet. Aber seit Prinz William das Amt des Herzogs von Cornwall übernommen hat, hat er sie von der Gehaltsliste gestrichen." Dennoch könne von einer böswilligen Entlassung nicht wirklich die Rede sein: Annabel sei schon immer da eingesprungen, wo gerade Not am Mann war, und arbeite auch aktuell noch privat auf den Gütern in Balmoral und Sandringham für das Königspaar.

Die Entlassung scheint also eher kein Seitenhieb gegen Camilla gewesen zu sein. William und seiner Stiefmutter wurde in den vergangenen Jahren stets eine eher schwierige Beziehung nachgesagt – doch das soll sich in den vergangenen Monaten gewandelt haben. Immerhin fanden die zwei sich plötzlich im selben Boot wieder und mussten sich um ihre krebskranken Partner Prinzessin Kate (42) und Charles kümmern. Die knifflige Lage soll das Vertrauen gestärkt haben. "Es gibt nur sehr wenige Menschen, denen ein ranghoher Royal wirklich vertrauen kann... und Camilla muss für William jetzt einer von ihnen sein. Und ich bin mir sicher, dass es auf Gegenseitigkeit beruht, da William Camilla auch moralische Unterstützung bietet", betonte auch Adelsexpertin Jennie Bond gegenüber OK! Magazine.

Dennoch soll die Gattin des Monarchen ihrem Stiefsohn auch Grenzen aufzeigen, wenn nötig. So schildert Robert Jobson in der Biografie "Catherine, The Princess of Wales" eine Situation, in der William und Kate einmal darum gebeten hatten, sich dem Sicherheitskonvoi von Charles und Camilla beim Verlassen von Schloss Windsor anzuschließen – doch die jüngeren Royals ließen das ältere Paar warten. Der Adelsexperte schreibt: "Als Charles mehrere Minuten auf das Paar warten musste, bestand Camilla darauf, dass sie ohne sie gingen. Als William und Catherine auftauchten, sahen sie nur noch die blauen Blinklichter der Motorräder, die in der Ferne verschwanden."

Anzeige Anzeige

Getty Images Königin Camilla und ihre Schwester Annabel Elliot bei Wimbledon 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Camilla

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass Camilla wegen der Entlassung sauer ist? Nee, ich denke, das war alles abgesprochen. Ja, das kann ich mir schon vorstellen! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de