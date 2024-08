Guido Maria Kretschmer begrüßt sein neues Familienmitglied

Guido Maria Kretschmer (59) musste in der vergangenen Zeit einen Schicksalsschlag nach dem anderen verkraften. Sowohl sein Vater Erich als auch seine Mutter Marianne starben innerhalb weniger Monate. Und auch von seinen vier Hunden Aimée, Idaya, Alaiyha und Undine musste sich der Designer binnen weniger Wochen verabschieden. Jetzt kommt allerdings wieder neues Leben in sein Haus! Auf Instagram stellt Guido nämlich sein neues, tierisches Familienmitglied vor. "Herzlich willkommen, kleine Pierrine – wir lieben dich schon jetzt so sehr", schreibt er zu einem niedlichen Bild des Welpen.

Die kleine Hundedame Pierrine gehört, wie Guidos bisherige Hunde auch, zu den Windhunden. Ihr Name stammt aus dem Altgriechischen und bedeutet so viel wie "der Fels". Vielleicht ist die kleine Pierrine Guidos Fels in der Brandung? Dass der Modeschöpfer von Windhunden hellauf begeistert ist, ist schon lange kein Geheimnis mehr – und genau deshalb konnte Guido auch nicht länger warten und legte sich bereits im Mai Hündin Mila zu. "Es war Liebe auf den ersten Blick und die wunderschöne Mila hat sich schon nach wenigen Tagen gut bei uns eingelebt – fast so, als wäre sie schon immer da gewesen", freute sich der 59-Jährige damals auf der Social-Media-Plattform.

In einem Interview mit Bild schwärmte der Modeschöpfer von seinen vierbeinigen Wegbegleitern in den höchsten Tönen und verriet, dass er ohne seine Fellnasen nicht leben könnte: "Ein Leben ohne Windhunde ist für mich nicht machbar. Sie sind mein Seelenheil und immer an meiner Seite." Zudem liebe Guido seine Hunde sehr. Sie gliedern sich perfekt in sein Leben ein und seien die besten "Mitmenschen", die er je getroffen habe.

Anzeige Anzeige

Instagram / guidomariakretschmer Guido Maria Kretschmers Hund Pierrine im August 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / guidomariakretschmer Frank Mutters und Guido Maria Kretschmer, Maler und Designer

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Guidos Namenswahl für den Familienzuwachs? Pierrine ist ein wirklich schöner Name, mir gefällt er gut. Na ja, mein Geschmack ist Pierrine eher nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de