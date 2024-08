John Mulaney schwärmt von Olivias vietnamesischer Familie

John Mulaney (41) und Olivia Munn (44) haben sich vor wenigen Wochen das Jawort gegeben. Bei "Late Night with Seth Meyers" bestätigt der Komiker erstmals die Liebes-News. "Ja, ich habe geheiratet. Vielen Dank. Es ist toll", schwärmt er von seinem neuen Eheleben. Auch mit seiner frisch angeheirateten Familie versteht er sich blendend – seine Schwiegermutter ist sogar im TV-Studio dabei. Olivias Familie ist halb-vietnamesisch, wodurch er viel Neues dazulernen durfte. "Ich war schon in vielen interessanten Situationen. In eine große vietnamesische Familie einzuheiraten ist eines der schönsten Dinge, die ich erleben durfte", meint er und deutet witzelnd auf die Mutter seiner Partnerin: "Einer von ihnen wird dich überallhin begleiten."

Die Familie seiner Frau kommt aus einem anderen kulturellen Hintergrund und pflegt in vielerlei Hinsicht andere Verhaltensweisen. "Sie nennen mich immer John Mulaney, stets mit vollem Namen. 'Olivia ist hier mit John Mulaney'", beschreibt John. Außerdem seien sie sehr direkt – anders als seine eher "verklemmte" Familie: "Die Luongs reden sofort über alles, wenn sie dich treffen. Zum Beispiel: 'Wie viel Geld hast du? Warum bist du so dünn?'." Er berichtet beispielhaft von einer Situation, als der Bruder seiner Schwiegermutter sie besuchte: "Er kommt rein. Sein ganzes Gepäck ist in einem grünen Müllsack. Er geht auf mich zu und fragt: 'In welchem Bundesland wohnen Sie?' Und zwar sofort. Erste Frage", erzählt der Schauspieler lachend. Es sei alles eine "völlig neue Welt" für ihn.

John und Olivia gehen bereits seit 2021 gemeinsam durchs Leben. Kurz nachdem sie ihre Beziehung bestätigt hatten, erwarteten die beiden bereits ein gemeinsames Kind. Ihr Sohn Malcolm Hiệp wurde im Dezember desselben Jahres geboren und ist seither ihr ganzer Stolz. Auf natürlichem Wege kann die 43-Jährige nicht erneut schwanger werden: Bei ihr wurde vergangenes Jahr Brustkrebs festgestellt, woraufhin sie sich einer Mastektomie und einer Hysterektomie unterziehen musste. "Ich habe mir die Gebärmutter, die Eileiter und die Eierstöcke entfernen lassen", erklärte sie gegenüber Vogue.

Getty Images John Mulaney und Olivia Munn, Vanity Fair Oscar Party 2024

Instagram / oliviamunn John Mulaney, Malcolm und Olivia Munn

