Lippenleserin verrät: So frech war Prinz Louis zu Charlotte

Prinz Louis (6) hat seinen eigenen Kopf! Der Mini-Royal fiel bereits in der Vergangenheit bei diversen Veranstaltungen mit seinem temperamentvollen Verhalten auf. Auch bei Trooping the Colour am 15. Juni brachte er das Publikum mit einer süßen Tanzeinlage beim schnellen Marsch der Schottischen Garde zu "Highland Laddie" zum Schmunzeln. Seiner Schwester Prinzessin Charlotte (9) war das aber wohl ein Dorn im Auge. Laut der Lippenleserin Nicola Hickling, die sich gegenüber Mirror äußerte, wies Charlotte ihren kleinen Bruder zurecht: "Du musst aufhören, das zu tun. Sieh dir die Parade an". Von dieser Aufforderung schien Louis aber nicht viel gehalten zu haben. "Werde ich nicht", antwortete er laut der Expertin frech. Seine Schwester versuchte es dann scheinbar erneut: "Tu, was man dir sagt!" Darauf soll der kleine Prinz nur mit einem kurzen "Nein" geantwortet haben.

Beim 70. Thronjubiläum seiner Uroma Queen Elizabeth zog Louis ebenfalls alle Blicke auf sich: Wütend über den Lärm der Fliegerstaffel hielt er sich demonstrativ die Ohren zu und brüllte seine Eltern, Prinz William (42) und Prinzessin Kate (42), an. Auch beim Konzert zum Platin-Jubiläum der verstorbenen Monarchin sorgte er für Lacher, als er seiner Mama keck die Zunge herausstreckte.

Kate und William haben als Unterstützung für die Betreuung ihrer drei Kids eine Nanny angestellt. Maria Turrion Borrallo ist seit 2014 bei der Familie. Ihre Ausbildung absolvierte sie am berühmten Norland College in Bath, England. Ihre ehemalige Kommilitonin Louenna Hood verriet im Gespräch mit Hello!, welche Pflichten das Kindermädchen der royalen Geschwister hat. Unter anderem sei eine funktionierende Organisation "das A und O". Nicht nur die schulischen und außerschulischen Aktivitäten müssen dabei gut aufeinander abgestimmt sein, sondern auch die täglichen Mahlzeiten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth und Prinz Louis im Juni 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Maria Teresa Turrion Borrallo, Royal-Nanny

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Prinz Louis' freche Antwort an seine Schwester Prinzessin Charlotte? Witzig. Ich finde das sehr unterhaltsam! Ich finde, er sollte besser auf seine Schwester hören. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de