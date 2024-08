Nach Krise: Clea-Lacy Juhns Mann bestätigt Liebescomeback

Clea-Lacy Juhn (33) und ihr Mann Hasim bestätigen ihr erneutes Liebesglück! Die TV-Bekanntheit verkündete während ihrer Schwangerschaft im Mai dieses Jahres überraschend die Trennung von ihrem Mann. Nun scheint bei den Turteltauben aber alles wieder im Lot zu sein! Hasim teilt auf Instagram jetzt nicht nur ein Kussfoto mit ihr, sondern auch eine Liebeserklärung an die Influencerin. "Ich möchte meiner wunderbaren Frau Clea-Lacy danken. Du hast nicht nur zwei gesunde Söhne, Mika und Mišah, zur Welt gebracht, sondern auch in der schwierigsten Zeit unglaubliche Stärke gezeigt. Als wir in der 26. Woche ins Krankenhaus kamen, war die Situation herausfordernd, aber dein Durchhaltevermögen hat uns durchgetragen", schwärmt er und fügt hinzu: "Ich bin so stolz auf dich und liebe dich über alles. Auf die aufregende Reise mit unseren Jungs."

Anfang Mai hatte Clea-Lacy ganz überraschend in ihrer Instagram-Story verkündet, dass sie und ihr Mann in Zukunft getrennte Wege gehen: "Ja, ich bin gebrochen. Ihr habt bereits seit einiger Zeit gemerkt, dass es hier auf meinem Kanal nur noch mich und meine Babys gibt. Das nicht ohne Grund: Ja, ich werde zukünftig alleinerziehend sein." Für sie sei die Trennung damals sehr schwer gewesen: "Ich bin gebrochen, wie ich es vorher noch nie in meinem Leben gewesen bin. Wut, Enttäuschung und Trauer überkommen mich."

Kurz darauf wurde dann bekannt, dass sie während ihrer Schwangerschaft operiert werden musste. "Ich bin erst mal ein paar Tage offline. Leider musste ich gestern in eine Klinik [...], da ein spezieller Eingriff vorgenommen werden muss bezüglich der kleinen Mäuse", erklärte sie Ende Mai ebenfalls auf der Plattform. Während der darauffolgenden Zeit schienen sie und ihr damaliger Ex-Partner sich wieder anzunähern: Der Vater ihrer Zwillinge wich ihr nicht mehr von der Seite.

Clea-Lacy Juhn und ihr Partner Hasim

Clea-Lacy Juhn mit ihren Zwillingen im Juli 2024

