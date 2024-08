Neue Staffel: Das sind die ersten drei Promi-BB-Kandidaten

Es steht fest: Promi Big Brother geht schon bald in die nächste Runde – und den ersten drei Kandidaten zufolge wird auch die diesjährige Staffel vielversprechend. Wie so eben in der Sat.1 Pressekonferenz in Anwesenheit von Promiflash bekannt gegeben wurde, ziehen unter anderem Mike Heiter (32), Mimi Fiedler (48) und Max Kruse (36) in den Container ein. Wie die Behausung der Realitystars dieses Jahr ausfallen wird, ist bisher noch nicht bekannt. Ebenso wenig wie die weiteren Mitbewohner, die sich dazugesellen werden.

Mike wünsche sich, dass sein Buddy Luigi Birofio (25) mit einzieht, wie er verrät. Zudem betont er, auf wen er jedoch gar keine Lust habe – und zwar auf Kim Virginia Hartung (29). Sollten die Räumlichkeiten wieder in einen Luxus- und einen dürftigeren Bereich aufgeteilt werden, würde der ehemalige Dschungelcamp-Bewohner die luxuriöse Seite bevorzugen. Auch Max wünsche sich eine Staffel mit verschiedenen Bereichen. Der ehemalige Fußballer zieht ein Jahr nach seiner Frau Dilara bei "Promi Big Brother" ein. Er hat sich zum Ziel gesetzt, besser als die Beauty abzuschneiden. Für seine zukünftige Mitstreiterin Mimi ist das das erste Reality-TV-Format – das war auch das einzige, was für sie infrage gekommen sei, erklärt sie. Und dort möchte die Schauspielerin gleich aufs Ganze gehen und stellt klar, dass Luxus für sie nicht sein muss: "Ich gehe gerne ins Gesindel-Zimmer. Weniger ist mehr."

Max durfte bereits einmal Promi-BB-Luft schnuppern. Der Sportler war im vergangenen Jahr für einen kleinen Moment in dem Format zu sehen, als er für seine Frau und ihre elf Mitbewohner im containereigenen Penny einkaufen durfte. Dort konnte er innerhalb von 90 Sekunden für das erspielte Budget von 20 Euro Lebensmittel shoppen – und war erfolgreich. Mal schauen, wie er sich demnächst in seiner Staffel anstellen wird.

Instagram / mikeheiter Mike Heiter, Realitystar

Getty Images Mimi Fiedler, Schauspielerin

Getty Images Max Kruse, Fußballer

