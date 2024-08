Nick Jonas' Tochter Malti (2) wird zur Friseurin ihres Papas

Nick Jonas (31) hat anscheinend von nun an eine kleine Assistentin an seiner Seite, die sich darum kümmert, dass er immer vorzeigbar aussieht. Der Sänger veröffentlicht eine Reihe an Videos und Fotos auf Instagram, die er mit den Worten: "Das Leben in letzter Zeit" betitelt – inklusive einer Aufnahme seiner Tochter Malti, die ihrem Papa die Haare schneidet. Dabei handelt es sich zwar nicht um einen echten Haarschnitt, dankbar zeigt er sich jedoch trotzdem. "Ich danke dir", sagt er, während die Zweijährige in die Kamera lächelt und freudig weiter schnippelt.

Mit seinem Post trifft das jüngste Jonas Brothers-Mitglied auf eine Menge Begeisterung bei seinen Fans. Doch nicht nur das: Während viele mit Kommentaren wie "Du hast eine wunderschöne Familie" von Nick, seiner Frau Priyanka Chopra (42) und seinem Töchterchen schwärmen, fällt einigen eine Sache besonders auf. "Malti sieht dir so ähnlich", findet ein Follower. Dem schließen sich weitere Fans an – und bezeichnen seinen Sprössling als "Mini-Nick".

Ebenso begeistert zeigten sich Fans, als der 31-Jährige vergangenen Juni Schnappschüsse teilte, die ihn und seinen Nachwuchs während eines Besuchs in einem Freizeitpark zeigten. Zusammen mit Priyankas Mutter Dr. Madhu Akhouri Chopra und einigen Freunden der Familie verbrachten Nick und die Kleine einen erlebnisreichen Tag im SeaWorld-Vergnügungspark an der Goldküste Australiens – inklusive Meet and Greet mit ihren Helden. "Wir trafen Paw Patrol", schrieb er mit einem roten Herz-Emoji unter seinen Beitrag.

Instagram / nickjonas Nick Jonas und seine Tochter Malti im August 2024

Instagram / nickjonas Nick Jonas mit seiner Tochter Malti im Freizeitpark

Findet ihr auch, dass sich Nick und Malti ähnlich sehen? Ja, Malti sieht tatsächlich ein wenig aus wie ihr Papa! Nein, ich denke, sie sieht mehr aus wie Priyanka. Ergebnis anzeigen



