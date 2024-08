"Überrascht": Richard Lugners Ehefrau Simone äußert sich

Traurige Neuigkeiten sorgten heute Morgen für Erschütterung: Richard Lugner ist im Alter von 91 Jahren verstorben. Noch im Juni dieses Jahres heiratete der Bauunternehmer seine sechste Ehefrau Simone. Der Tod ihres Gatten macht die Blondine nahezu sprachlos. "Ich kann noch gar nichts sagen. Es ist alles ganz schlimm. Ich bin gerade in Italien und muss jetzt schnell meine Sachen zusammenpacken, weil ich nach Wien zu meiner Familie muss", erklärt sie gegenüber Bild und fügt fassungslos hinzu: "Wir sind alle total von der Nachricht überrascht worden und meine Tochter ist am Boden zerstört."

Auch Richards (91) Ex-Frau Cathy (34) meldete sich nach der Verkündung der traurigen Nachricht zu Wort. Mit "Spatzi" ging der Österreicher 2014 den Bund der Ehe ein – zwei Jahre später ging jedoch auch die fünfte Ehe in die Brüche. In Erinnerung an ihren einstigen Liebhaber teilte die TV-Bekanntheit ein Schwarz-Weiß-Foto auf Instagram, auf dem sie gemeinsam für die Kamera posieren. "Ich werde dir immer dankbar sein, für alles, was du mich gelehrt hast", verabschiedete sich Cathy in rührenden Worten.

Im Jahr 1961 trat Richard das erste Mal vor den Altar. Mit seiner Jugendliebe Christine Gmeiner bekam der Unternehmer seine zwei Söhne Alexander und Andreas. Ganze 17 Jahre gingen er und seine Gattin gemeinsam durchs Leben. Nachdem die erste Ehe gescheitert war, heiratete er 1979 Cornelia Laufersweiler. Doch auch diese Beziehung war nicht für die Ewigkeit bestimmt. Danach folgte noch eine Eheschließung mit Susanne Dietrich, die allerdings aufgrund des Todes der damals 34-Jährigen endete. Später verliebte sich Richard noch ein weiteres Mal – und auch Christina Lugner (59) alias "Mausi" steckte er einen Ring an den Finger. Danach folgten dann Cathy und seine letzte Gattin Simone.

Instagram/ catherineee Cathy und Richard Lugner, Ex-Ehepartner

Apa-Picturedesk / ActionPress Richard Lugner bei Rahimi & Rahimi in Wien, 2021

