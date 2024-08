Warum nahm "Are You The One?-Nadja trotz Gefühlschaos teil?

Für Nadja Großmann war die Zeit bei Are You The One – Reality Stars in Love ein absolutes Auf-und-Ab der Gefühle. In der aktuellen Doppelfolge offenbarte die einstige Love Fool-Kandidatin, dass sie Nikola Glumac (28) bereits vorher kennengelernt habe und bereits Gefühle im Spiel gewesen seien. Promiflash hat nachgehakt, weshalb sie trotzdem an der TV-Show teilnahm. Die Antwort könnte jedoch den ein oder anderen Zuschauer ein wenig verwirren: "Ich war Single zu dem Zeitpunkt", betont Nadja.

Es ist genau der gleiche Satz, mit dem der ehemalige Prominent getrennt-Kandidat Nikola mehrfach sein Geknutsche mit den anderen Teilnehmerinnen rechtfertigte. "Ich bin Single und bin hier auch als Single reingegangen. Ich bin in einem Single-Format und werde die Frauen hier kennenlernen", stellte er damals klar. Nadja verurteilte ihn trotzdem – dass er sein Single-Leben in der thailändischen Villa auslebte, ging ihr sehr nah.

Das Verhalten des Tattooliebhabers störte sie so sehr, dass sie in Tränen ausbrach. Im Einzelinterview erklärte sie daraufhin: "Wir hatten vorher was, bevor wir hier reingekommen sind. Seine Sachen sind alle bei mir. Niko und ich kennen uns vielleicht doch schon ein bisschen intensiver und deswegen fällt es mir nicht leicht." Dass Nikola aber stur blieb und immer wieder betonte, er sei in keiner Beziehung, ließ Nadja die Fassung verlieren. "Du hast mir davor so viele Sachen gesagt, das sagt man nicht. Gott sei Dank habe ich Bilder und Videos von unserer Zeit gemacht", schrie sie ihn an.

RTL Nikola Glumac, Kandidat bei "Are You The One - Reality Stars in Love"

Instagram / nadja__1406 Nadja Großmann, TV-Bekanntheit

Was sagt ihr dazu, dass Nadja meint, sie sei Single gewesen?



