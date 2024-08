58 Jahre: Das steckt hinter Halle Berrys jugendlichem Look

Happy Birthday, Halle Berry! Dass sie heute ihren 58. Geburtstag feiert, ist der X-Men-Darstellerin jedenfalls nicht anzusehen. Im Interview mit E! News gibt Halle nun preis, was ihr mehr oder weniger freiwilliger Schlüssel zu einem jugendlichen Aussehen ist. "Ich denke, dass die Diabetes-Diagnose, die bei mir mit 19 Jahren gestellt wurde, mich von der alternden Substanz Nummer eins, nämlich Zucker, ferngehalten hat", plaudert die Schauspielerin aus.

Außerdem achte Halle darauf, sich ausreichend auszuruhen und genügend Schlaf zu bekommen. Besonders wichtig sei es ihr, ihre "Gesundheit und ihr Wohlbefinden" stets an oberster Stelle zu setzen. "Und das ist manchmal schwer zu erreichen", gesteht die "Monster's Ball"-Bekanntheit und fügt hinzu: "Es ist harte Arbeit und man muss dranbleiben. Es ist ein Lebensstil." Für Halle sei eine gesunde Art zu leben eine Entscheidung, die jeden Tag aufs Neue getroffen werden muss.

Halle wird ab kommenden Freitag an der Seite von Mark Wahlberg (53) in dem Actionfilm "The Union" auf der Streamingplattform Netflix zu sehen sein. Darin verkörpern die beiden Mike und Roxanne, ein ehemaliges Highschool-Pärchen, das wieder zueinanderfindet, um gemeinsam an einer Geheimdienstmission zu arbeiten. Halle habe die Zeit am Set sehr genossen, wie sie in dem Gespräch betont. "Ich kam zur richtigen Zeit, in der Frauen ein langes Leben führen", erklärt sie und ergänzt: "Es gab eine Zeit, da war man mit 40 so gut wie fertig. Deshalb ist es so schön, jetzt ein Teil von Hollywood zu sein."

Getty Images Halle Berry, Schauspielerin

Getty Images Mark Wahlberg und Halle Berry bei der Premiere von "The Union", August 2024

