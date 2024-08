Top oder Flop? Halle Berry verblüfft in schwarzem Kleid

Halle Berry (57) sorgte vor wenigen Tagen auf dem roten Teppich bei der Premiere ihres neuen Films "The Union" für Aufsehen – und das aus gutem Grund. Denn: Die Oscarpreisträgerin beeindruckte in einem transparenten Spitzenkleid und stahl im Egyptian Theatre in Los Angeles allen anderen die Show. Für diesen besonderen Abend wählte Halle ein atemberaubendes, schwarzes Kleid. Der elegante, aber dennoch gewagte Look umfasste geschmackvoll platzierte Cut-outs und einen tiefen V-Ausschnitt, die ihre Figur perfekt zur Geltung brachten.

Der Look überraschte vor allem durch seine Transparenz und die sexy Spitzen-Applikationen. Bei den Fans kommt dieses Outfit jedoch eher semi-gut an. "Sie sieht umwerfend aus, aber der Stil ihres Kleides gefällt mir nicht", "Sie ist so viel besser als dieses Kleid..." oder "Man weiß, dass das Kleid schlecht ist, wenn Halle es nicht einmal anziehen kann. Es schmeichelt ihr einfach nicht", lauten unter anderem Kommentare auf Instagram. Andere Fans hingegen sind der Auffassung, dass die 57-Jährige einfach alles tragen könne. Neben der Beauty glänzte auch ihr Co-Star Mark Wahlberg (53) auf dem roten Teppich.

In der Action-Komödie "The Union" spielt Halle die Rolle von Roxanne Hall, die sich auf eine geheime Mission begibt und dabei ihren verlorenen Highschool-Schwarm Mike McKenna – gespielt von Mark – rekrutiert. Regie bei diesem Netflix-Film führte Julian Farino. Mark schwärmte gegenüber Entertainment Weekly von der Zusammenarbeit mit Halle: "Mit Halle zu arbeiten, ist sehr leicht und eine absolute Freude. Jeder würde alles tun, um sie zu gewinnen, also war es für mich sehr einfach, ihr wie ein kleiner Welpe zu folgen."

Getty Images Halle Berry im September 2023

Getty Images Mark Wahlberg und Halle Berry bei der Premiere von "The Union", August 2024

