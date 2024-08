Das sind die ersten Kandidaten von "Promi Big Brother" 2024

Promi Big Brother geht schon bald in die zwölfte Runde. Fans können es kaum erwarten, endlich zu erfahren, wer denn nun dieses Jahr in den TV-Container ziehen wird. Sat.1 lässt Gnade walten und die Zuschauer nicht länger warten! Während einer Pressekonferenz in Anwesenheit von Promiflash gibt der Sender die ersten drei Kandidaten bekannt: So machen Reality-TV-Star Mike Heiter (32), Schauspielerin Mimi Fiedler (48) und Ex-Kicker Max Kruse (36) bald den großen Bruder unsicher. Ab dem 7. Oktober können Supporter die drei dann live im TV bestaunen.

