Erste Details: So soll Richard Lugners (†) Beerdigung werden

Richard Lugner (✝91) verstarb vor wenigen Tagen in seiner Villa in Wien. Nun wurden die nächsten Schritte eingeleitet und die Beerdigung des Bauunternehmers geplant. Diese soll demnach am 31. August auf dem Grinzinger Friedhof im Wiener Bezirk Döbling stattfinden. Das berichtet zumindest das Newsportal oe24.at. Bevor Richards Leichnam in einem Sarg zu seiner Ruhestätte gefahren wird, hält Dompfarrer Toni Faber in der Kaasgrabenkirche eine Trauermesse. Auch im Stephansdom soll eine Trauerveranstaltung für die Öffentlichkeit und die Medien abgehalten werden.

Seine Grabstätte suchte Richard bereits vor seinem Tod aus und das wahrscheinlich aus einem ganz bestimmten Grund. Seine Mutter und seine Tante sind auf dem Wiener Zentralfriedhof begraben, auf dem der Unternehmer allerdings nicht liegen wollte. Zu seinen Lebzeiten konnte der vierfache Vater von seinem Garten aus auf den Grinzinger Friedhof blicken und fand womöglich den Gedanken schön, so seiner Familie ganz nah sein zu können. Seinen Grabstein bestellte Richard ebenfalls im Vorfeld. Allerdings zieht sich die Lieferung des Gedenkensteins wohl bis in den September.

Richard kämpfte bereits vor seinem Tod mit gesundheitlichen Problemen. Sein Arzt berichtete im Interview mit RTL, dass der Baulöwe in der vergangenen Zeit stark abgebaut habe. Begonnen hätten seine Beschwerden mit Bandscheibenvorfällen – ab diesem Zeitpunkt ging es Richard wohl immer schlechter. "Man hat es erwartet, aber man hat es auch doch nicht erwartet. Weil er, Richard, irgendwie unsterblich war für alle. Es ist bei mir jetzt eine Riesen-Leere, mit einem gewissen Schmerz verbunden", fasste der Mediziner die Umstände zusammen.

Starpix / picturedesk.com Richard Lugner im Oktober 2023 in Wien

Apa-Picturedesk / ActionPress Richard Lugner bei Rahimi & Rahimi in Wien, 2021

